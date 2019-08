Al via il primo confronto tra M5S e Pd. Di Maio: «Taglio dei parlamentari o nessun accordo. Si chiarissero le idee»

La trattativa tra M5s e Pd per formare un nuovo governo sta cominciando. Sono arrivati poco prima delle 14 a Montecitorio i capigruppo alla Camera e al Senato Stefano Patuanelli e Francesco D’Uva per il primo incontro con i vertici del Pd per verificare la possibilità di creare una maggioranza alternativa di governo tra M5S e Pd. Il confronto tra i due partiti si tiene nella sala Siani, dove si trovano gli uffici del Movimento Cinque Stelle.

Presenti anche i vicecapogruppo del Movimento Francesco Silvestri e Gianluca Perilli. «Non abbiamo una segreteria di partito quindi la nostra delegazione sarà composta in questo modo: non abbiamo altra formula», fintanto che non verrà creata la squadra dei cosidetti “facilitatori” del capo politico, si spiega nel M5s.

A Montecitorio anche la delegazione dem, con i capogruppo alla Camera Graziano Delrio e quello del Senato Andrea Marcucci e il vicesegretario Andrea Orlando. «Stiamo facendo un tentativo. Stiamo facendo un dialogo anche con altre forze in Parlamento», dice Graziano Delrio. «Certo che è possibile», dice entrando a Montecitorio il capogruppo del Pd al Senato Andrea Marcucci ai cronisti rispondendo alle domande sulle possibilità di raggiungere un accordo. «Sono ottimista e fiducioso». E il taglio dei parlamentari, primo punto imprenscindibile per i 5 Stelle? «Le riunioni devono sempre esserci, quando usciremo vi daremo la nostra opinione», dice Marcucci.

Il Pd penserebbe ad alcuni tavoli tematici per approfondire il programma del possibile governo: sarebbe questa l’ipotesi emersa stamani al Nazareno al vertice del Pd riunitosi col segretario. Il primo di questi tavoli, se il metodo verrà accolto da M5s, dovrebbe riguardare la legge di Bilancio che secondo Zingaretti, dovrebbe essere il primo punto della verifica per il nuovo governo.

«Tutti ci cercano»

Il Movimento 5 Stelle «ha oggi un potere contrattuale immenso. Tutti ci cercano. Ho visto nuove aperture della Lega al Movimento e mi sembra una buona cosa. Soprattutto perché non mi dispiacerebbe un Presidente del Consiglio del Movimento 5 Stelle. Ho visto inoltre porte spalancate da parte del PD», scrive su Fb Alessandro Di Battista. «Alziamo enormemente la posta sulle nostre idee e soluzioni per il Paese. Via 345 parlamentari e via i Benetton dalle nostre autostrade. Chi ci sta?».

L’audio di Renzi

«Il taglio dei parlamentari si deve fare prima dell’inizio di qualsiasi altro discorso», dice Luigi Di Maio mentre lascia Montecitorio intorno alle 14, intercettato dai cronisti, per andare a pranzo con il sottosegretario Manlio di Stefano. «Questi già litigano», aggiunge riferendosi all’audio diffuso oggi di Matteo Renzi che accusa il presidente del partito Paolo Gentiloni di aver voluto boicottare la trattativa facendo trapelare che tra le condizioni poste da Nicola Zingaretti ci sarebbe in realtà il far saltare il taglio dei parlamentari tanto caro ai grillini. Una manovra che Renzi riterrebbe di aver affondato. «Li conoscevamo abbastanza, purtroppo: si chiarissero le idee».

«Vogliamo fare la riforma che riduce i parlamentari. Siamo ad un passo da questo storico obiettivo. Se il Pd ci sta, sarà la base per il resto della trattativa», dice Giuseppe Brescia, presidente M5s della Commissione Affari costituzionali.

Poi servirà adottare quelle «misure che sventerebbero il rischio di una recessione al quale ci ha esposti solo ed esclusivamente la follia di un uomo assetato di potere: Matteo Salvini. E noi dobbiamo dirlo chiaro che con questo traditore non vogliamo avere più nulla a che fare».

