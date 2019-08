Renzi, la bordata sulla trattativa Pd-M5s: «Gentiloni ha provato a farla saltare» – L’audio

Per l’ex premier, il suo successore sarebbe l’autore dei 3 punti di Zingaretti che hanno rischiato di far saltare il tavolo con i grillini

Dalla sua Toscana, mentre a Roma va in scena la giornata clou delle consultazioni con il suo esito ancora sospeso, Matteo Renzi lancia pesanti attacchi al suo compagno di partito – nonché successore a Palazzo Chigi – Paolo Gentiloni. Accusandolo di essere, in questa crisi di governo agostana, l’autore del tentativo di far saltare tutto nella trattativa con il Movimento 5 Stelle per la formazione di una nuova maggioranza e dell’ormai famoso governo giallo-rosso che chissà se mai verrà.

Matteo Renzi ha parlato ieri, riporta Repubblica, nella sua scuola di formazione politica a Barga, in Garfagnana: una lezione per ragazzi e ragazze under 30 su media e “spin” dei politici. Che viene registrata e poi diffusa. Renzi si riferisce anche a due testate, la stessa Repubblica e l’Huffington Post, «guarda caso dello stesso editore», spiega, che si sarebbero fatte manipolare.

«È Paolo Gentiloni che ha fatto passare il messaggio di una triplice richiesta di abiura da parte del Pd ai 5Stelle», dice commentando quanto nel frattempo sta accadendo a Roma. Il suo riferimento va soprattutto alla chiusura alla riforma sul taglio dei parlamentari, che il segretario del Pd Nicola Zingaretti ha detto di non volere, almeno per come è stata scritta e votata.

I grillini, dice Renzi, «ci avevano detto ‘noi ci stiamo se ci garantite che possiamo arrivare almeno al referendum sul taglio dei parlamentari’. L’ala trattativista, guidata da Franceschini, aveva detto: ‘A noi va bene se garantite dei contrappesi’».

«Il modo in cui lo spin è stato passato è un modo finalizzato a far saltare tutto», affonda Renzi riferendosi duramente a Gentiloni, che insieme ai dei capigruppo Pd di Camera e Senato Marcucci e Delrio e al segretario Zingaretti è salito al colle per parlare con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ieri per le consultazioni.

Gentiloni «era al Colle ma non ha aperto bocca. Non ha detto nella sede ufficiale ciò che pensava. Ma lo ha detto a due giornali» – appunto Repubblica e l’HuffPost. La parte dei 5Stelle «che vuol far saltare tutto – legata a Di Battista e Paragone – a quel punto ha detto ‘Zingaretti è Giuda’. E in questo rilancio il messaggio M5S è stato: ‘Noi andremo da Mattarella a dire mai con il Pd’».

Media e giornali sono poi, per Renzi, colpevoli della creazione di «una narrativa» dove il premier dimissionario Giuseppe Conte è un «grande statista» e dove il bipolarismo è tra Conte e Salvini. Infine l’avvertimento: «Nel Pd, ove vi fosse la rottura, sarà un caos. Se uno, contravvenendo alle regole interne, con un spin fa saltare tutto, non è detto che il Pd arrivi tutto insieme alle elezioni».

In copertina un fermo immagine mostra l’abbraccio tra Matteo Renzi e Paolo Gentiloni alla manifestazione del Pd, Roma, 30 settembre 2018. ANSA

Leggi anche: