Parole per parole – Franco126

Le parole sono importanti. Open continua a navigare passato, presente e futuro degli artisti ospitati della Red Bull Open Sea Republic, il festival itinerante diretto da Salmo. Giocando con associazioni verbali e concetti istintivi, abbiamo proposto delle parole per riceverne in cambio di nuove, registrando risposte e reazioni.

Abbiamo giocato con Franco126, pseudonimo di Federico Bertollini, nato a Roma nel 1992. Il trasteverino, parte della Lovegang con artisti come Drone126 e Ketamana126, esordisce nel 2016 con il mixtape Buchi Neri, ma la consacrazione arriva l’anno dopo in coppia con Carl Brave: l’album in studio Polaroid vende 50mila copie e viene certificato con il disco di platino.

Nel 2018 i due si separano, continuando comunque a collaborare in vari progetti. Franco126 fa uscire tre singoli – il più recente, Stanza singola, è la title track del suo nuovo album ed è cantata da Tommaso Paradiso, frontman dei Thegiornalisti.

