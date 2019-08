Neymar, in corso l’ultimo assalto del Barcellona. Riunione col Psg: 170 milioni più Dembelé

L’ultima curva per Neymar. Il Barcellona la affronta a 1000 all’ora per riportare il brasiliano al Camp Nou. In corso a Parigi la riunione decisiva col Psg, sul tavolo l’offerta finale dei blaugrana: prestito con diritto di riscatto nel 2020 a 140 milioni, o prestito con obbligo di riscatto nel 2021 a 170 milioni. Oltre al cash, il Barcellona offre il cartellino di Dembelé, valutato circa 120 milioni di euro.

Dembelé, Ansa

Sul 22enne francese c’è anche l’occhio, inteso come interesse, della Juventus. Che, però, non ha mai avviato una trattativa con il Barcellona. Il Psg, che continua a non convocare Neymar, pensa seriamente al francese e potrebbe adesso accettare la proposta dei catalani. Anche perché il bivio è sempre più vicino, il tempo per decidere sempre di meno. Prendere o lasciare, il 2 settembre è vicino.

🔵🔴 Un equip de @tv3cat enxampa una comitiva del Barça viatjant cap a París: últim assalt per Neymar? https://t.co/ZpFh9TYCU0 pic.twitter.com/W8DmnQyQab — Esport3 (@esport3) August 27, 2019

La missione del Barcellona è partita stamattina alle 7 quando una delegazione formata da 4 dirigenti (il ds Abidal, il ceo Oscar Grau e il duo Bordas-Curysi) si è imbarcata con un volo privato per Parigi. Dalla trattativa per Neymar sembra definitivamente tagliato fuori il Real Madrid dal quale, in una operazione separata, il Psg proverà a prelevare il giovane Vinicius; attaccante stimatissimo da Florentino Perez, ma bocciato da Zidane.

Foto di copertina Neymar/Ansa

Leggi anche: