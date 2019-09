Test medicina 2019, boom di ricerche online la notte prima del test

Il 3 settembre si sono svolti in tutta Italia i test di Medicina 2019. Senza dubbio uno dei corsi, rigorosamente a numero chiuso, più ambiti dagli studenti che, in alcuni casi, sono disposti a superarli con ogni mezzo. Dall’auricolare spia all’ingresso dei cellulari – vietatissimi – in aula.

Cosa è successo

Secondo lo studio legale palermitano Leone-Fell, le parole chiave contenute nel test d’accesso di Medicina avrebbero registrato un boom di ricerche online. Come mai?

L’aspetto più grave della vicenda è che tali attività sarebbero state eseguite non solo durante i test – segno che qualcuno sarebbe riuscito ad avere, dall’aula, contatti con l’esterno – ma anche prima, poche ore prima dell’avvio del test, previsto per le ore 11.

Le parole più ricercate

Tavole verità, mitosi e carbonio carbonilico sono tre degli argomenti noti a chi lo scorso martedì ha partecipato al test d’accesso in Medicina ma sono anche tre delle query – domande specifiche con termini specifici inerenti alle 60 domande del test stesso – che hanno raggiunto picchi incredibilmente anomali di ricerca su internet. Come è possibile?

Ad esempio, “tavole verità”, chiave che difficilmente si digita in maniera ordinaria, è stata cercata alle 6 del mattino del 3 settembre – giorno dei test – registrando un picco di ricerche su Google, come mostra la curva. Stesso discorso per la parola “mitosi”, ricercatissima fino alle 7 del mattino sempre del 3 settembre.

I legali palermitani – che hanno diffuso i risultati di questa indagine – temono che possa esserci stata una fuga di notizie anche se – precisano – sarà la magistratura a fare tutte le indagini del caso.

Cosa dicono i legali

«Anche quest’anno – spiegano Francesco Leone e Simona Fell, che non sono nuovi a questo genere di scoperte – abbiamo commissionato una ricerca per capire se, come accaduto allo scorso test, alcuni candidati abbiano avuto modo di connettersi a internet per cercare i quesiti. Ma quello che abbiamo scoperto ha dell’incredibile. Non solo vi sono state ricerche durante il test, ma addirittura la notte prima, tra le due e le cinque di notte. Come sia possibile non lo sappiamo, ma di certo non possiamo pensare a doti premonitorie di alcuni candidati».

