Andria, 28enne ucciso a coltellate per una mancata precedenza. Assassino in fuga

Una lite per futili motivi trasformatasi in tragedia. È quanto successo ad Andria, in Puglia, dove, a seguito di una lite per una mancata precedenza, è stato ucciso a coltellate il 28enne Giovanni Di Vito.

Il giovane era alla guida della sua auto con a bordo moglie e figlio e, secondo le prime testimonianze, durante il diverbio con un altro automobilista si sarebbe accasciato a terra.

Inizialmente si è pensato ad un malore, ma prestati i primi soccorsi è emersa subito l’estrema gravità della situazione: Di Vito era stato accoltellato e la lama gli avrebbe reciso l’aorta. Trasportato d’urgenza all’ospedale Lorenzo Bonomo, malgrado i tentativi di salvarlo, il giovane è morto poco dopo.

L’assassino è ancora in fuga, dopo essersi frettolosamente allontanato dal luogo litigio in seguito all’accoltellamento. Gli agenti della Polizia locale stanno conducendo le indagini, tentando di risalire all’identità dell’omicida e facendo ricorso alle testimonianze dei presenti e alle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in zona.

Leggi anche: