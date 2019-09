Lampedusa, ancora uno sbarco nella notte: salvate 28 persone a un miglio dalla costa, emergenza nell’hotspot

Continuano gli sbarchi a Lampedusa, dove nella notte 28 persone sono state salvate da una motovedetta della Guardia di finanzia, quando ormai erano arrivate a un miglio dalla costa italiana.

Sono 19 uomini, otto donne e un bambino, tutti in buone condizioni di salute per quanto esausti, secondo quanto riferisce Mediterranean hope, il programma per rifugiati e migranti della federazione delle chiese evangeliche.

L’ultimo arrivo aggrava ulteriormente l’emergenza nell’hotspot siciliano, dove ora sono ospitate circa 240 persone, a fronte di una capienza di 95 posti.

