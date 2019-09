Manuel Bortuzzo è il grande protagonista della Milano Fashion Week

Armani ha puntato sui personaggi del mondo dello sport e in particolar modo sul nuotatore rimasto ferito in una sparatoria a Roma

Manuel Bortuzzo è il vero protagonista della sfilata primavera-estate di Armani, a Milano: con lui ci sono anche la tennista Flavia Pennetta e gli atleti del canottaggio Giuseppe Vicino e Giacomo Gentili.

Lo stilista, dunque, ha puntato sui personaggi del mondo dello sport e in particolar modo su una forza della natura, sul giovane Bortuzzo.

I sogni di Manuel Bortuzzo

Manuel Bortuzzo è il nuotatore rimasto ferito in una sparatoria a Roma lo scorso febbraio: da quel momento ha perso l’uso delle gambe ma non la forza di continuare a combattere e soprattutto a nuotare, la sua più grande passione. Continua ad allenarsi e sogna le Olimpiadi.

Foto: Matteo Bazzi per Ansa

«Mi alleno tutti i giorni, faccio fisioterapia e vado in acqua. Sono passati cinque mesi dall’incidente, le cose adesso stanno migliorando. Certo, ho avuto periodi “no”, ho sopportato un po’ di dolori ma tutto passa» aveva detto a luglio a Open attraverso un videomessaggio.

«Mi hanno tolto le gambe ma non la speranza»

Ora, in un’intervista a Tgcom24, Manuel Bortuzzo ha ribadito la sua volontà di tornare più forte di prima: «Mi hanno tolto le gambe ma non la speranza, quella almeno me la devono lasciare». E ancora: «Penso di essere in grado di superare queste difficoltà, mi hanno messo alla prova».

Nominato Ambassador dei Campionati mondiali 2019 della Polizia, che si tengono in Lombardia, ha spiegato che il suo sogno più grande resta quello di tornare in piedi.

Foto in copertina: Matteo Bazzi per Ansa

