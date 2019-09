La storia del fotomontaggio della balena gigante: come nasce inconsapevolmente una bufala

Ogni tanto ci sono storie simpatiche, una è quella del tweet dell’utente Animale notturno (@venetoguy) che non coglie impreparati la maggior parte dei commentatori che urlano «BUFALA!!!»:

L’utente pubblica una foto suggestiva dove notiamo una balena gigantesca che insieme al suo piccolo supera le dimensioni di un enorme ponte. Troppo grande, eccessiva, sovrannaturale per essere vera. Non ci vuole molto per capire che è un fotomontaggio, l’utente stesso sostiene di esserne al corrente e così come tanti altri che da luglio condividono la stessa foto:

Il bello è andare a vedere da dove viene questa foto e se è stata creata apposta per diffondere una bufala o meno. Si tratta di un’opera artistica dal titolo «Mother» dell’utente Instagram @umutrecberart pubblicata nel mese di luglio 2019:

Nella pubblicazione Instagram l’autore ha dovuto pubblicare appositamente una nota, probabilmente a causa della diffusione errata del fotomontaggio:

Mother ( NOTE: This is my own digital manipulation study. It was created by bringing two photos together. Photoshop was used as a tool. Thanks to everyone who conveyed their best wishes to me for the artwork I have done. I hope you will be pleased with my work. Good day to everyone.) _