Circola su Whatsapp una falsa lista di farmaci con ranitidina ritirati dall’Aifa

L’Aifa, l’Agenzia Italiana del Farmaco, ha disposto il ritiro dalle farmacie di tutti i lotti di medicinali contenenti il principio attivo ranitidina prodotto presso l’officina farmaceutica SARACA LABORATORIES LTD – India. Così si legge nel sito ufficiale in una nota molto completa e ricca di informazioni pubblicata il 20 settembre 2019. Nonostante queste informazioni e tutti i file messi a disposizione degli utenti, alcuni di questi non hanno perso l’occasione di diffondere dei copia incolla con una lista dei farmaci completamente sbagliata e dannosa per chi li produce. Ecco un esempio:

Il post di Lidia con la falsa lista.

Ecco il falso elenco pubblicato sui social:

ATTENZIONE:

A seguire, la lista dei farmaci che contengono i principi attivi incriminati:

– Subitene

– Momentdoll

– Arfen

– Brufen

– Antalfort

– Spidifen

– Sinifev

– Nurofen febbre e dolore bambini

– Antalfebal bambini

– Actavis

– Ginenorm

– Cibalgina due fast

– Momentact

– Moment

– Algofen

– Antalgil

– Calmine

– Buscofen

– Vicks flu-action

– Nurofast

– Fenadol

– Dealgic

– Deflamat

– Voltfast

– Algosenac

– Ribex flu

FATE GIRARE- INFORMATE

Al fine di rendere l’elenco credibile viene allegata una comunicazione dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Antonio Cardarelli:

La lettera allegata alla lista per renderla credibile.

La lista è girata attraverso Whatsapp anche attraverso questi screenshot:

Uno degli screenshot che circolano via Whatsapp.

Ecco la segnalazione ricevuta:

La segnalazione ricevuta con gli screenshot che circolano su Whatsapp.

La vera lista dell’Aifa

Nel comunicato pubblicato sul sito dell’Aifa è possibile consultare l’elenco corretto aggiornato al 23 settembre 2019:

Ranitidina Almus

RANIDIL FIALE

ULCEX CPR 150

ZANTAC COMPRESSE 150MG

ZANTAC FIALE 5ML

ZANTAC SCIROPPO 150MG/10ML 1X200ML

Ranitidina DOC GENERICI

Ranitidina EG 150 mg compresse rivestite con film

RANIBLOC 150 MG 20 CPR RIV. CON FILM

RANITIDINA PENSA 150 mg compresse riv con film

RANITIDINA ALTER 150 MG 20 CPR

Buscopan Antiacido 75 mg compresse effervescenti

Ranitidina ABC 150 mg compresse rivestite con film

RANITIDINA AUROBINDO 150 mg 20 compresse rivestite con film

RANITIDINA 50 mg/5ml soluzione iniettabile 10 fiale 5ml ANGENERICO

RANITIDINA S.A.L.F. 50 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso

RANITIDINA TECNIGEN 150 mg 20 compresse rivestite con film

RANITIDINA ZENTIVA 150 MG 20 CPR

ZANTAC 150 mg 20 compresse rivestite con film

RANITIDINA HEXAL 50 mg/5 ml soluzione iniettabile 10 fiale

Da dove proviene la falsa lista?

Attraverso un post Facebook pubblicato nel gruppo Amici del social Club un utente pubblica la lista e un link a un sito chiamato Trattamentinaturalibio.it:

Un post con un link di riferimento alla falsa lista.

L’articolo linkato nel post è del 2018, non del 2019, e non riporta affatto il nome del principio attivo. Al suo interno troviamo la lista completa:

La lista del sito Trattamentinaturalibio.it

Osservando attentamente il testo è identico a quello dello screenshot diffuso via Whatsapp. Non siamo in grado di capire chi è il «paziente zero» che ha deciso di diffondere la lista per il caso della ranitidina, ma quel che è certo è che la lista non ha nulla a che fare con il caso del 2019.

La lista, oggi spacciata per il caso ranitidina, non è recente e risale al 2014 come possiamo notare da questo articolo di Butac che denuncia l’allarmismo diffuso all’epoca.

Che cos’è la ranitidina?

Fonte Aifa, la ranitidina appartiene a una classe di medicinali conosciuti come antagonisti del recettore dell’istamina H2, che bloccando i recettori dell’istamina nello stomaco ne riducono la produzione di acido gastrico.

Cosa fare se si è in trattamento con farmaci contenenti ranitidina?

Fonte Aifa, se si tratta di un farmaco soggetto a prescrizione medica, dovrà consultare il medico il prima possibile per discutere la possibilità di passare a farmaci alternativi che sono impiegati per le stesse indicazioni terapeutiche. Nel caso sarà necessaria una nuova prescrizione. Se sta assumendo un medicinale di automedicazione, dovrà consultare il farmacista o il medico per passare a un farmaco alternativo impiegato per le stesse indicazioni terapeutiche. Non è necessario sottoporsi ad alcun esame particolare, ma deve rivolgersi al medico per discutere l’alternativa terapeutica più adatta alle sue esigenze.

Cosa fare se si è in possesso dei medicinali ritirati?

Fonte Aifa, non dovete utilizzare i medicinali contenenti ranitidina oggetto di ritiro in vostro possesso. I medicinali non più utilizzabili possono essere gettati negli specifici contenitori per la raccolta presenti nelle farmacie. I medicinali a base di ranitidina che sono stati oggetto di divieto d’uso non devono comunque essere utilizzati, in attesa dei risultati delle analisi condotte allo scopo di stabilire se è presente NDMA.