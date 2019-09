L’intervento va a buon fine e Vasco scrive un post per Emma

Circa dieci giorni fa, l’artista aveva annunciato l’interruzione della sua carriera per un problema di salute

Si unisce al coro a sostegno di Emma Marrone anche Vasco Rossi che esprime solidarietà per l’artista tramite un post su Instagram. Vasco ha pubblicato una foto dell’artista salentina, accompagnata dal commento: «Io sono bella sono bella, sono bella sì… Io sono bella sempre. Vai Emma!».

Emma non se l’è fatto ripetere due volte, e ha così risposto al rocker, scrivendo: «Vasco del mio cuore». Una risposta che arriva dopo la notizia, data dalla stessa cantante, di essersi messa il peggio alle spalle, dopo la buona riuscita dell’intervento.

Circa dieci giorni fa, Emma aveva invece annunciato che si sarebbe presa un periodi di riposo dalle scene per un problema di salute, e lo aveva fatto scrivendo direttamente ai suo fan: «Succede e basta. Questo non era proprio il momento giusto, ma in certi casi nessun momento lo sarebbe stato».

Leggi anche: