Emma Marrone, l’abbraccio di amici, colleghi e vip: «Sei una guerriera. Siamo con te»

È finita: l’attesa, la degenza in reparto, la paura dei cari e dei fan di non vederla più cantare, è tutto finito. Il 28 settembre Emma Marrone posta sui social la foto del braccialetto ospedaliero e annuncia al mondo: «È stata dura… ma è andata! Piango di gioia». E subito l’affetto esploso sui social network.

Tra i commenti delle celebrità, molte le emoticon di baci, cuori e bicipiti in trazione, come quelli del produttore Rudy Zerbi e del calciatore Marco Borriello. La showgirl Costanza Caracciolo le scrive: «Siamo tutti con te». Giorgia commenta con un sintetico «Grande Emma».

Paolo Stella, altro artista della scuola di Amici, scrive su Instagram: «Tutto molto bello ma ci sono delle cene da preparare, non pensare di usare questa come scusa. Love you more than ever». «Ti abbraccio forte forte forte», commenta Stefano Guerra.

Sempre dal mondo dello spettacolo, Valeria Marini scrive: «Ti sono vicina, sicura che la tua forza e il nostro affetto sarà la migliore cura». Samuel dei Subsonica, Briga, Ivano Marino e tanti altri cantanti lasciano dei cuori rossi sotto il post della leonessa di Lecce. Stessa emoticon per gli attori Nicolas Vaporidis e Virginia Raffaele.

«Ciao grande donna un abbraccio infinito da tutta la nostra famiglia», scrive Syria. «Tesoro sono felice. In quei momenti torniamo tutti nella culla da cui siamo partiti, fragili e piangenti. Presto Emmanuela lascerà di nuovo il posto a Real Brown», ha commentato il giornalista Luca Bianchini.

Ma è lunghissima la lista di vip che hanno lasciato un messaggio affettuoso sotto al post di Emma Marrone. Nicoletta Romanoff, Giovanna Nina Palmieri e Francesca Michelin tra gli altri, che commenta: «Sei una guerriera. Siamo con te».

