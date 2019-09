Emma Marrone, i 10 anni dall’esordio Tv, i fan: «Leonessa ti aspettiamo, questo silenzio fa più rumore» – Il video

«Emma… Marrone, come il colore?», inizia con questa frase, pronunciata da Maria De Filippi, la carriera della cantante salentina, da una settimana costretta a fermarsi per un problema di salute

È il 26 settembre 2009 quando Maria De Filippi, annunciando gli ammessi alla scuola di Amici e presentando per la prima volta una giovane cantante salentina, chiede al suo autore, Luca Zanforlin: «Emma… Marrone, come il colore?», «Sì, come il colore» risponde lui.

Dieci anni fa iniziava la storia più bella, la nostra.

Ti stiamo aspettando @MarroneEmma!🍀❤️#10annidiEmma pic.twitter.com/ayn21wrDec — La Brown Crew (@CrewBrownOF) September 26, 2019

Inizia così la sua carriera: quell’edizione di Amici Emma Marrone la vince e, tre anni dopo, porta a casa anche la vittoria al Festival di Sanremo con Non è l’inferno (l’anno prima, invece, aveva partecipato, in coppia con i Modà, presentando il brano Arriverà grazie al quale aveva conquistato il secondo posto).

Problema di salute per Emma Marrone

Ora l’hashtag #10annidiEmma sta spopolando con centinaia di tweet, tutti dedicati alla cantante che, circa una settimana fa, ha annunciato di dover interrompere la sua carriera per affrontare un problema di salute.

«Succede. Succede e basta. Questo non era proprio il momento giusto, ma in certi casi nessun momento lo sarebbe stato. Da lunedì mi devo fermare per affrontare un problema di salute. Ve lo dico personalmente per rassicurarvi e per non creare allarmismi inutili», ha scritto su Instagram.

In passato la cantante ha affrontato il cancro all’utero e alle ovaie. Dieci anni fa la prima diagnosi quando aveva appena 24 anni.

Alcuni fan l'hanno intercettata per strada, fuori da un hotel Il tuo browser non supporta il tag iframe

#10annidiEmma, i tweet migliori

In molti, adesso, come si può leggere su Twitter, si dicono preoccupati per il suo silenzio sui social: nessun post dal giorno in cui ha annunciato di doversi fermare (tranne un commento al collega Tiziano Ferro e un video pubblicato da alcuni fan che l’hanno intercettata fuori da un hotel).

Dieci anni fa inizió tutto così. Un banco vuoto con il tuo nome. Un po’ come adesso. Un’assenza in un momento che aspettavamo da tanto, troppo. Ma arriverá il giorno in cui ci siederemo tutti a quel tavolo. E sará bello come mai prima.@MarroneEmma metticela tutta! #10annidiEmma pic.twitter.com/PVYkT1KJMS — Vincenzo (@Crispino_V) September 25, 2019

Raga scusate ma io ho dei presentimenti troppi brutti. Non è possibile che in un giorno come oggi non si riesca a fare un messaggio o un post, chiunque esso sia a farlo.

Stiamo vivendo d’angoscia da quasi una settimana, meriteremmo qualcosa… #10annidiEmma — Gaetano Faraldo (@gaetanofaraldo) September 26, 2019

So che magari questo decennale non è iniziato come speravi ma non ti scordare mai che tu sei così : ti sgretoli, crolli fino al burrone ma poi risali. L' hai già fatto e saprai farlo anche questa volta! Ti aspettiamo qui ❤️ @MarroneEmma #10annidiEmma pic.twitter.com/FJBa7vNrlt — 𝓐𝓷𝓰𝓮𝓵𝓲𝓬𝓪 🍀 (@leragazzecomeme) September 26, 2019

oggi il silenzio fa più rumore.. 💔 #10annidiEmma — beatrice (@beatriceearn_) September 26, 2019

Io ti ho conosciuta tardi ma sei stata la scelta migliore.

Noi siamo qui ad aspettarti forza leonessa non vediamo l’ora di festeggiare con te.

ti tengo stretto forte "lo farò una vita intera" Oggi lo urliamo ancora piu forte ❤️ @MarroneEmma #10annidiEmma — Giusy🎈 (@real__giusy) September 26, 2019

Sembra ieri ❤️

I nostri primi 10 anni. Ti aspettiamo e poi facciamo un macello tutti insieme ❤️#10annidiEmma #Emma @MarroneEmma pic.twitter.com/eXW29TiXAG — SIMONA (@simo9588) September 26, 2019

