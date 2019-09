Emma Marrone, rompe il silenzio e scrive a Tiziano Ferro: «Preparami un pass per i tuoi concerti» – Il video

«State tranquilli, io sono tranquilla» ha detto poi in un video pubblicato da alcuni fan che l’hanno intercettata per strada

«Preparami un pass per tutte le date, grazie», questo il commento che la cantante Emma Marrone ha lasciato sul profilo Instagram del collega Tiziano Ferro, nel post in cui annuncia le date del suo prossimo tour, a partire dal 30 maggio 2020.

Problema di salute per Emma Marrone

La Marrone, dunque, rompe il silenzio dopo l’annuncio del suo ritiro dalle scene per curarsi. Sui social aveva scritto: «Succede. Succede e basta. Questo non era proprio il momento giusto, ma in certi casi nessun momento lo sarebbe stato. Da lunedì mi devo fermare per affrontare un problema di salute. Ve lo dico personalmente per rassicurarvi e per non creare allarmismi inutili».

La cantante incontra i fan

«State tranquilli, io sono tranquilla» dice la Marrone in un video pubblicato da alcuni fan che l’hanno intercettata per strada, fuori da un hotel.

La sua battaglia contro il cancro

Al momento non è dato a sapersi quali problemi di salute abbia la cantante che, in realtà, non ha mai nascosto la sua battaglia contro il cancro all’utero e alle ovaie. Dieci anni fa la prima diagnosi: aveva 24 anni e faceva la commessa a Lecce.

