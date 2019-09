Tommaso Paradiso ha già sfornato il primo singolo dopo la scissione da Thegiornalisti: esce “Non avere paura” – Video

Dopo la scissione dai Thegiornalisti (lo scorso 17 settembre, poco più di una settimana fa), Tommaso Paradiso lancia il suo primo singolo da solista. Non avere paura, questo il titolo del brano uscito alla mezzanotte di mercoledì 25 settembre su tutte le piattaforme digitali: per ascoltarlo in radio, invece, bisognerà attendere venerdì 27 settembre.

Non avere paura – scritto da Tommaso Paradiso e prodotto da Dardust – farà parte della colonna sonora di Baby 2, la serie tv Netflix che racconterà la vita delle ragazze coinvolte in un giro di prostituzione minorile nel quartiere Parioli di Roma. Un brano che «racconta le sensazioni che solo una relazione d’amore speciale può suscitare, emozioni che si vorrebbero fissare per sempre e la voglia di proteggere e di prendersi cura della persona amata sempre, anche quando è notte, anche quando si è soli».

La scissione

Tommaso Paradiso, il 17 settembre, annunciando su Instagram il suo addio alla band, aveva scritto: «D’ora in poi tutto ciò che scriverò e canterò non sarà più dei Thegiornalisti ma sarà Tommaso Paradiso. È stata una fantastica avventura che ci ha portato fino al Circo Massimo – ha spiegato – Ma sapete meglio di me o come me che le storie nella maggior parte dei casi non sono eterne. I Thegiornalisti, per quel che mi riguarda, non esistono più».

Gli altri due membri della band (che si è imposta con gli album Completamente e Love e con il tormentone Riccione), Marco Primavera e Marco Antonio ‘Rissa’ Musella, hanno fatto sapere di non essere intenzionati a chiudere il gruppo: «Avrei voluto passare una serata tranquilla ma mi trovo costretto a rispondere che la decisione di un componente non può vincolare gli altri due. I Thegiornalisti continueranno! Chi decide autonomamente di andar via può andare a cercare di guadagnare più soldi da solo» ha scritto su il chitarrista e bassista Musella.

Il testo di Non avere paura

Se mi guardi così

Se mi sfiori così se

Avvicini la tua bocca al mio orecchio

Non finirà bene

Ma ti prego, no

Non smettere

Non smettere mai

La notte è benzina

La notte incatena

La notte è questa faccia allo specchio

E ora cade giù

Pure una lacrima

Nel frattempo sto ridendo

Sento una musica ogni volta

Che ti sto accanto quando ti perdo

E poi ci ripenso come se fosse la fine del mondo

No, non avere paura

Quando vai a dormire sola

Se la stanza sembra vuota

E se senti il cuore in gola

Non avere paura

Mi prenderò cura io di te

Se ti abbraccio così

Se ti stringo così se

Appoggi la tua testa al mio petto

No foto no no

No tutto no no

Ci siamo solo noi

Ci siamo solo noi

Sento una musica ogni volta

Che ti sto accanto quando ti perdo

E poi ci ripenso come se fosse la fine del mondo

No, non avere paura

Quando vai a dormire sola

Se la stanza sembra vuota

E se senti il cuore in gola

Non avere paura

Mi prenderò io cura di te

No, non avere paura

Quando a un tratto si fa buio

E la luna non è accesa

E vorresti una parola

Ma hai solo un rossetto

Mi prenderò cura io di te

No, non avere paura

Quando a un tratto si fa buio

E la luna non è accesa

E vorresti una parola

Ma hai solo un rossetto

Mi prenderò cura io di te

No, non avere paura

Non avere paura

Quando vai a dormire sola

Non avere paura

Vorresti una parola

Vorresti una parola

Non avere paura

Mi prenderò cura io di te

Foto in copertina: Tommaso Paradiso | Instagram

