I Thegiornalisti si sono sciolti, Tommaso Paradiso: «Continuerò da solo»

«Sono stati mesi molto difficili, sono stato male e in silenzio, volevo che il Circo Massimo fosse una grande festa e non un funerale»

I Thegiornalisti non esistono più. Si sono sciolti. Ad annunciarlo è il frontman del gruppo, attraverso alcune storie su Instagram, a pochi giorni dal concerto della band al Circo Massimo. «Tra qualche giorno uscirà una nuova canzone. Uscirà come Tommaso Paradiso. D’ora in poi tutto ciò che scriverò e canterò non sarà più dei Thegiornalisti ma sarà Tommaso Paradiso» ha scritto.

«Le storie non sono eterne»

«È stata una fantastica avventura che ci ha portato fino al Circo Massimo – ha spiegato Paradiso – Ma sapete meglio di me o come me che le storie nella maggior parte dei casi non sono eterne». Negli ultimi tempi si era parlato di tensioni all’interno della band, che si è imposta soprattutto con gli album Completamente e Love e con il tormentone Riccione.

«I Thegiornalisti non esistono più»

E ancora: «Vi basti solo sapere che sono stato male. Sono stati mesi molto difficili, sono stato in silenzio, volevo che il Circo Massimo fosse una grande festa e non un funerale». E ancora: «I Thegiornalisti, per quel che mi riguarda, non esistono più». Parola di Tommaso Paradiso.

