Esce oggi il nuovo disco di Liam Gallagher. E lui assicura: «Sarà un album migliore del precedente»

«Volevo che questo mio secondo disco fosse superiore a quello precedente. Sarà un album migliore di As You Were e questo la dice lunga, perché è stato un disco epico, no?!». La tocca piano Liam Gallagher per annunciare l’uscita – prevista per oggi, 20 settembre – del nuovo album da solista.

Il disco, che si intitola Why me? Why not è stato anticipato da 4 brani, uno dei quali, Shockwave, realizzato in collaborazione con Andrew Wyatt – vincitore di un Oscar per aver partecipato alla stesura di Shallow dal film A Star Is Born, e il vincitore di svariati Grammy GregKurstin che ha anche prodotto il brano.

Il cantautore inglese, frontman dei compianti Oasis porterà il disco in giro per l’Europa, passando anche per il Bel Paese. Per gli appassionati della materia, segnatevi queste date: il 15 febbraio 2020 a Roma (Palazzo dello Sport) e il 16 a Milano (Mediolanum Forum).

