L’annuncio di Emma: «Mi fermo per un problema di salute»

«Succede e basta. Questo non era proprio il momento giusto, ma in certi casi nessun momento lo sarebbe stato» , con queste parole Emma Marrone ha annunciato che dovrà interrompere la sua carriera per affrontare un problema di salute.



«Ve lo dico personalmente per rassicurarvi e per non creare allarmismi inutili», continua la cantautrice sulla sua pagina Instagram che già in passato aveva dovuto affrontare un tumore.

«Per questo motivo – continua – non sarò presente a Malta per il concerto di radioitalia che ringrazio per l’immediata comprensione».

Con il messaggio, arrivato attraverso il suo profilo Instagram, la cantante ha voluto anche scusarsi con i fan: «Inutile dirvi l’immenso dispiacere che provo per tutti i ragazzi che hanno speso dei soldi in voli aerei e alberghi per venire fino a Malta a sostenermi».

