Qualificazioni Euro 2021, Italia-Bosnia 2-0: le azzurre al quarto successo consecutivo

La nazionale femminile di calcio ha battuto 2-0 la Bosnia nella quarta partita delle qualificazioni agli Europei 2021. Per la squadra allenata da Milena Bertolini sono andate in gol Girelli al 3′ e Giugliano al 28′ del primo tempo.

Per le azzurre è il quarto successo di fila in altrettante partite, dopo le vittorie arrivate in trasferta con Israele, Georgia e Malta. Le ragazze di Bertolini sono a punteggio pieno con 12 punti nel gruppo B, dove l’avversario più ostico sulla strada per gli europei in Inghilterra rimane la Danimarca.

A passare il turno saranno le prime classificate dei 9 gironi più le tre migliori seconde, mentre le ultime tre Nazionali ammesse dovranno giocarsi i playoff.

«Felice per le ragazze, vittoria importante. Abbiamo reso noi il match più facile – ha dichiarato il ct Bertolini -. A volte esageriamo, dobbiamo fare le cose semplici, così metteremo in difficoltà chiunque».

«Il girone è difficile – continua l’allenatrice delle azzurre – dobbiamo avere l’obiettivo di vincere sempre per guadagnarci la qualificazione. Dobbiamo essere più ciniche sotto porta. Grande la spinta del pubblico stasera».

Immagine copertina: Twitter/Nazionale femminile di Calcio

