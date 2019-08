Champions femminile, tegola al sorteggio per le italiane: le avversarie al primo turno di Juve e Fiorentina

È subito Barcellona in Champions per la Juventus femminile, la Fiorentina invece dovrà vedersela con l’Arsenal. Parte in salita la stagione per le italiane dai sorteggi a Nyon per i sedicesimi di finale dell’11 e 12 settembre..

Le bianconere, campionesse d’Italia in carica, se la vedranno con le catalane che hanno chiuso la Liga al secondo posto. Non più semplice la sfida per le ragazze della Fiorentina, che affronteranno le inglesi vincitrici della Premier.

Il ritorno è fissato per il 25 e 26 settembre. La Juve esordirà in casa, la Fiorentina invece in trasferta.

