Voto finale sul taglio del numero dei parlamentari – La diretta

Per il via libera definitivo servono 316 voti favorevoli su 630. Il M5s, sul blog delle Stelle parla già di «promessa storica mantenuta»

Ultima votazione sul disegno di legge costituzionale sul taglio del numero dei parlamentari (si avranno 400 deputati e 200 senatori). Il M5s, che sul blog delle Stelle ha parlato di «promessa storica mantenuta», si sente a un passo dal traguardo. Il Pd che finora si era sempre opposto alla riforma, ha cambiato idea per far nascere il governo Conte 2. In cambio ha ottenuto una serie di impegni contenuti nel documento approvato ieri da tutti gli azionisti di maggioranza Pd, M5s, Iv, LeU): sull’elettorato attivo e passivo di Camera e Senato, sulla modifica della base territoriale di riforma del Senato, sulla riforma della legge elettorale (da avviare entro dicembre).

Per il via libera definitivo servono 316 voti favorevoli su 630 (il giorno della fiducia del governo Conte 2 la maggioranza giallorossa era composta da 343 parlamentari). Tra le opposizioni anche Fratelli d’Italia ha annunciato di votare a favore: quindi la maggior parte dei partiti sembra essere favorevole a questa riforma. Tra poche ore si capirà se ci saranno voti di dissenso isolati, anche all’interno del Movimento 5 Stelle.

Cosa succede in aula

15:44 – 8 ottobre -

Appena Graziano Delrio (Pd) dice: «I democratici voteranno convintamente questa riforma» dai banchi della Lega parte un coro di «ehhhhhh».

15:30 – 8 ottobre -

Il primo intervento della maggioranza è di Federico Fornaro (LeU), che ricorda i tre impegni che il M5s ha preso ieri: intervenire sull’elettorato passivo e attivo di Camera e Senato, modificare la base regionale del Senato e scrivere una nuova legge elettorale. «Mi auguro che quest’ultimo sarà un dibattito alto, un confronto tra due idee di democrazia: tra sistema maggioritario e proporzionale».

15:12 – 8 ottobre -

Il deputato Vittorio Sgarbi (Gruppo Misto) legge una parte dell’intervento fatto mesi fa dal senatore del Pd Dario Parrini, che in passato si era espresso contro il taglio del numero dei parlamentari. Poi invita Forza Italia a non votare mai con i 5 Stelle: «Noi oggi celebriamo un funerale, un suicidio non assistito».

15:06 – 8 ottobre -

Pochi esponenti dell’esecutivo seduti tra i banchi del governo. Tra loro, Riccardo Fraccaro (attuale ministro per i Rapporti con il parlamento) e autore della riforma che oggi potrebbe diventare legge.

14:56 – 8 ottobre -

La vice-presidente della Camera annuncia che un deputato è diventato papà. Qualche applauso.

14:43 – 8 ottobre -

Mentre è in corso il dibattito in aula, molti esponenti dell’opposizione sono in piedi e parlano tra loro.

14:28 – 8 ottobre -

Inizia la seduta a Montecitorio sul taglio del numero dei parlamentari. Il primo a intervenire è Davide Galantino, deputato del Gruppo Misto che annuncia il voto favorevole pur criticando l’operato del governo. L’on. Bruno Tabacci (Gruppo Misto) invece si asterrà.