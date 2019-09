Il Conte bis alla Camera per la prima prova dell’Aula. Saluti romani alla manifestazione di Lega e Fdi – La diretta

Stamani il premier Giuseppe Conte presenta alla Camera il programma del nuovo governo giallorosso. Al centro, la legge di bilancio e le politiche migratorie, ambiente, diritti e riforme, in cerca di un rapporto più forte con l’Europa e con più voci in capitolo. Un ‘governo per il Paese’, nelle intenzioni del presidente del Consiglio, e un’impronta quasi di pacificazione, dopo la stagione delle contrapposizioni, nella spinta di un ‘nuovo umanesimo’. La sfida è far collaborare lealmente Pd e M5S, nella consapevolezza che fuori, pronti a infiammare le piazze, ci saranno Lega e Fratelli d’Italia.

10.40 - 9 settembre

Avvistati saluti romani durante la manifestazione contro il Governo organizzata da Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia. Durante l’inno nazionale alcuni militanti presenti in Piazza di Montecitorio hanno cantato alzando il braccio destro e facendo il saluto fascista.

10.30 - 9 settembre

La conferenza dei capigruppo di Montecitorio ha deciso che inizierà intorno alle 19.30 alla Camera la votazione sulla fiducia al secondo governo di Giuseppe Conte. Dopo il suo discorso alla Camera previsto per le 11, la discussione generale riprenderà alle ore 13 e fino alle 17.30. Alle 17.45 ci sarà la replica di Conte e quindi le dichiarazioni di voto. Infine il voto di fiducia alle 19.30. Quindi si finirà dopo le 21 circa.

10.00 - 9 settembre

Prima del discorso di Giuseppe Conte, atteso per le 11, Giorgia Meloni si prende la piazza di Montecitorio per manifestare contro il nuovo esecutivo. «In nome del popolo sovrano. No al patto della poltrona», così si legge su alcuni striscioni. Nessun simbolo di partito – neanche quello di Fratelli Fratelli d’Italia della Meloni – ma solo bandiere con il tricolore riprodotto anche sui palloncini ai lati del palco. Attesi anche Matteo Salvini e il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

