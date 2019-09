Commissione Ue: Ursula von Der Leyen presenta le nomine, Gentiloni nuovo commissario agli Affari economici

È ufficiale Paolo Gentiloni è il nuovo commissario agli Affari economici dell’Ue. Dovrà rinunciare quindi alla vicepresidenza. Lo ha dichiarato la presidente eletta Ursula von der Leyen in una conferenza stampa in cui ha ufficializzato i ruoli all’interno del suo gabinetto: tre i vicepresidenti, forte enfasi sull’ambiente, sul digitale e sull’equità, per un economia che sia «a beneficio di tutti», come ha sottolineato von der Leyen nel suo discorso.

È la prima volta che un italiano ottiene la responsabilità del pacchetto EcFin. L’indicazione dovrà ora essere validata dal Parlamento europeo, che nelle prossime settimane avvierà le audizioni di tutti i commissari nominati dalla leader tedesca.

I vicepresidenti

L’olandese Frans Timmermans è stato nominato dalla presidente eletta Ursula von der Leyen quale vicepresidente esecutivo della Commissione Ue per il Patto verde con delega al Clima; la danese Margrethe Vestager è vicepresidente esecutivo per il Digitale, con delega alla Concorrenza.

Il lettone Valdis Dombrovskis è il terzo presidente esecutivo che tornerà ad essere vicepresidente per le politiche economiche europee, con delega ai servizi finanziari e lavorerà a stretto contatto con il commissario Gentiloni.

Le altre deleghe

Commissione Europea / La squadra di von der Leyen

Ecco l’elenco completo delle altre deleghe:

Johannes Hahn (Austria) – Bilancio e amministrazione

Didier Reynders (Belgio) – Giustizia

Mariya Gabriel (Bulgaria) – Innovazione e gioventù a

Dubravka Suica (Croazia) – Democrazia e demografia che sarà anche vicepresidente

Stella Kyriakides (Cipro) – Salute

Vera Jourova (Repubblica Ceca) – vicepresidente con delega ai Valori e trasparenza

Kadri Simson (Estonia) – l’Energia

Jutta Urpilainen (Finlandia) – Partenariati internazionali

Sylvie Goulard (Francia) – Mercato interno

Margaritis Schinas (Grecia) – Sicurezza e immigrazione

Laszlo Trocsanyi (Ungheria) – Vicinato ed Allargamento

Phil Hogan (Irlanda) – Commercio

Virginijus Sinkievicius (Lituania) – Ambiente e oceani

Nicolas Schmit (Lussemburgo) – il Lavoro

Helena Dalli (Malta) – Uguaglianza

Janusz Wojciechowski (Polonia) – Agricoltura

Elisa Ferreira (Portogallo) – Coesione e riforme

Rovana Plumb (Romania) – Trasporti

Maros Sefcovic (Slovacchia)- Relazioni istituzionali e pianificazione

Janez Lenarcic (Slovenia) – Gestione delle crisi

Gentiloni: «Grazie Ursula, un onore»

«Ringrazio la presidente Ursula Von der Leyen per l’incarico che mi ha assegnato nella nuova Commissione. La responsabilità di Commissario all’economia alla quale oggi sono stato candidato è di grande rilievo in un momento cruciale per il futuro dell’economia europea.

Mi impegnerò innanzitutto per contribuire al rilancio della crescita e alla sua sostenibilità sociale e ambientale.Cercherò di onorare l’Italia, il cui Governo mi ha proposto, lavorando nell’interesse di tutti i cittadini europei e in costante raccordo con il Parlamento europeo e le istituzioni dell’Unione», ha detto Gentiloni subito dopo la nomina.

Von der Leyen: Gentiloni-Dombrovskis buon equilibrio

«La scelta per l’Economia è ricaduta su Gentiloni per la sua grande esperienza. Sono sicura che darà un buon equilibrio al portafoglio in una combinazione intelligente di punti di vista diversi con Dobrovskis, con cui lavorerà», ha risposto così la presidente della Commissione Ue a chi le ha chiesto la scelta di Gentiloni.

