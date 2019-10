È il giorno della conferma di Gentiloni in Commissione Ue: «Non vogliamo deludere le ansie dei giovani sul cambiamento climatico»

È il giorno in cui l’Italia potrebbe vedere confermato il suo candidato a Commissario nella nuova Commissione guidata da Ursula von der Leyen. Si tratta di Paolo Gentiloni: l’ex premier, commissario designato per l’Economia che oggi dovrà affrontare a Bruxelles l’audizione parlamentare.

Parlando prima in italiano e poi in inglese, nel suo discorso di apertura Gentiloni ha sottolineato l’impegno portato avanti per l’Europa in tutta la sua carriera e ha lanciato un primo segnale rispetto alla sua volontà di permettere maggiore flessibilità negli investimenti europei, respingendo

Il discorso di apertura

Ambizione e condivisione: per Gentiloni sono le due parole chiave. Le sfide: la Brexit, l’incertezza geopolitica, le incertezze e le paure legati ai cambiamenti tecnologici, la lontananza percepita dai cittadini europei rispetto alle istituzioni europee.

Poi una parola per i giovani – «Non vogliamo deludere le ansie dei giovani legate al cambiamento climatico» – e per la sua generazione che «ha avuto tanto dall’Unione europea». «Se confermato mi preparo a vivere questa responsabilità con umiltà e coraggio – ha continuato Gentiloni – L’impegno dell’Europa è sempre stato al centro del mio impegno politico».

Entrando nel merito delle singole politiche, Gentiloni ha accennato ad alcuni elementi della sua ricetta per la crescita economica: «Supervisionerò l’applicazione del Patto di Stabilità e crescita per assicurare la sostenibilità dei conti, farò uso delle flessibilità quando necessarie, per ottenere una fiscal stance appropriata e consentire alle politiche di bilancio di giocare un ruolo di stabilizzazione e promuovere gli investimenti».

Maggiore flessibilità, ma non per questo più debito: «Nell’applicare le nostre regole, mi concentrerò sulla riduzione del debito pubblico come qualcuno a cui sta profondamente a cuore impatto potenzialmente destabilizzante del debito alto quando l’economia va male», ha dichiarato l’ex premier italiano.

Le rassicurazioni alla platea

Rassicurazioni su tutti i fronti, sia nel suo discorso, sia nelle risposte alle domande degli eurodeputati. Prima sul fronte dell’impegno per conto di tutti paesi europei: «Non sarò il rappresentante di un singolo governo nella commissione ma sarò il commissario agli Affari economici e avrò a che fare con le 27 bozze di leggi di stabilità». Poi sul tema della sostenibilità e del contrasto alle disuguaglianze Gentiloni accenna a uno schema Ue anti-disoccupazione.

Rassicurazioni anche sul fronte personale: alla domanda dell’eurodeputata Manon Aubry della sinistra Gue sul proprio investimenti finanziari in portafoglio, Gentiloni ha confermato di aver liquidato gli investimenti, aggiungendo, che non si trattava di un portafoglio milionario «come hanno scritto alcuni giornali». Tra gli investimenti liquidati nel suo portfolio – di un valore complessivo di circa €620,000 – ci sarebbero anche €100 mila in azioni Amazon.

Incalzato sia dell’eurodeputato tedesco Markus Ferber prima e poi da diversi eurodeputati italiani – tra cui Antonio Maria Rinaldi (Lega – gruppo Identità e Democrazia) – che chiedevano al candidato commissario se e quanto sarebbe stato indulgente rispetto al bilancio del Governo italiano per il 2020, Gentiloni si è “avvalso” della facoltà di non rispondere, sostenendo che fosse sbagliato entrare nel merito visto che il budget non era ancora stato finalizzato.

@Rinaldi_euro rilancia : guarda che il Nadef è passato dal Cdm, quindi la Finanziaria non sarà tanto diversa



Gentiloni non risponde — Musso (@Musso___) October 3, 2019

Come funzionano le audizioni

Come tutti i candidati a Commissario, Gentiloni è stato chiamato a rispondere alle domande dei coordinatori parlamentari e dei deputati. Dopo l’audizione, i coordinatori dovranno decidere se approvare all’unanimità la sua candidatura. In caso di mancata conferma, si passerà al voto di tutti i membri della Commissione (60 in totale) dove almeno due terzi dovranno votare a favore. In un’eventuale terza votazione, basterebbe una semplice maggioranza.

I coordinatori dispongono anche di un’altra arma: potrebbero chiedere a Gentiloni di rispondere per iscritto ad altre domande dopo l’audizione. Le audizioni non sono previste nei trattati europei: infatti la presidente Ursula von der Leyen non è tenuta necessariamente a rispettare il verdetto delle commissioni, anche se questo vorrebbe sfidare il parlamento quando il 23 ottobre dovrà approvare – o bocciare – il suo gabinetto in vista del suo insediamento, ufficialmente previsto per il 1 novembre.

Data la composizione della Commissione e il peso dei relativi voti – così distribuiti: PPE = 25,9%, S&D = 24,1%, Renew = 14,8%, I&D = 11,1%, Verdi = 9,3%, ECR = 9,3%, GUE = 5,6% – a Gentiloni non potrebbero bastare i voti del membri del Partito popolare europeo (Ppe) di centrodestra, dei liberali di Renew Europe e dei membri dell’Alleanza Progressista dei Socialisti e dei Democratici: il totale infatti è pari al 64,8%. In questo caso infatti potrebbero essere decisivi i voti dei Verdi e dei deputati non iscritti (tra cui del Movimento 5 Stelle), come nel caso dell’elezione di Ursula von der Leyen.

