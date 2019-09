«Inappropriato definirmi 5 Stelle», ma il Blog colora Conte di “giallo”: inserito nella squadra del Movimento

Conte non sarebbe propriamente un premier super partes, stando ai grafici del M5s

Sarebbero 12, e non 11, i ministri del Movimento 5 Stelle che compongono il governo di alleanza con il Partito democratico. Almeno secondo quanto riportato da un post pubblicato su Il Blog per le Stelle: nel grafico che illustra la squadra dei ministri, anche il premier Giuseppe Conte è colorato di giallo.

Screen da Il blog delle stelle

«Siamo pronti a riprendere da dove, per colpa di qualcuno, la nostra azione di governo si era interrotta. E lo faremo con i Ministri del Movimento 5 Stelle che daranno il massimo per proseguire e rafforzare il nostro lavoro nell’interesse degli italiani», si legge nell’attacco del post.

«I ministri del Movimento 5 Stelle sono pronti, uniti e compatti: dobbiamo continuare a cambiare il Paese! Vogliamo far respirare ai cittadini un’aria di serenità e speranza concreta per il loro futuro», scrivono. Nella lista dei ministri allegata successivamente, però, il nome di Conte non viene esplicitato.

Il 2 settembre, prima che la piattaforma Rousseau si esprimesse a favore della nascita del governo, lo stesso Conte aveva spiegato come fosse «inappropriato» definirlo appartenente ai 5stelle. Se il primo ministro ha realmente ufficializzato il suo passaggio al Movimento, i grillini dovranno rivedere la loro definizione di «premier super partes».

Leggi anche: