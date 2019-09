Rousseau, il 79% dice sì al governo giallorosso. Di Maio: «Non sarà un esecutivo di destra o sinistra» – La diretta

Per Salvini è un «governo delle poltrone che durerà poco». Domani Conte al Quirinale per sciogliere la riserva

Gli iscritti del M5s hanno detto di sì al nuovo governo giallorosso: il 79% si è espresso favorevolmente. I sì sono stati 63.146 (79,3%), i no 16.488 (20,7%). 79.634 gli iscritti, su una base di aventi diritto che, alla mezzanotte del 2 settembre 2019, ha raggiunto il numero di 117.194 iscritti.

Alle 18 si sono chiuse le urne telematiche per gli iscritti alla piattaforma Rousseau: gli iscritti al M5s sono stati chiamati a decidere sulle sorti del governo giallorosso.

«Nel corso dell’intera procedura di voto non è stato rilevato nessun attacco informatico diretto alla piattaforma Rousseau. Sono stati invece rilevati tentativi di attacchi nella giornata di venerdì 30 agosto 2019 che, tuttavia, il sistema ha respinto immediatamente confermando solidità e sicurezza della piattaforma» si legge sul Blog delle Stelle dove è stata pubblicata anche la documentazione del notaio.

19.53 – 3 settembre -

Domani Giuseppe Conte – tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio – andrà al Quirinale per sciogliere la riserva (anche se ormai non sembrano più esserci dubbi): poi potrebbe esserci il giuramento.

19.51 – 3 settembre -

«Abbiamo permesso ai nostri iscritti di decidere in quale direzione andare, questo è esempio di cittadinanza digitale, una partecipazione attiva alla comunità. Una società terza ha certificato tutto» ha detto Davide Casaleggio.

19.48 – 3 settembre -

«Il governo delle poltrone dura poco, non possono scappare dal voto per sempre. A testa alta, pronti a difendere gli Italiani e a tornare a vincere! Onore e dignità valgono più di 100 ministeri, #maicolPD» è la reazione di Matteo Salvini, leader della Lega che, poi, in una diretta su Facebook, ha attaccato senza mezzi termini il nuovo esecutivo.

19.45 – 3 settembre -

«Oggi il Movimento 5 Stelle ha deciso di non arrendersi e di continuare il lavoro parlamentare per la realizzazione del proprio programma, votato da milioni di italiani appena un anno e mezzo fa» è il commento del presidente della Camera Roberto Fico.

19.40 – 3 settembre -

«Con la chiusura del lavoro programmatico si è fatto un altro passo avanti per un governo di svolta. Ridurre le tasse sul lavoro, sviluppo economico, green economy, rilancio di scuola, università e ricerca e modifica radicale dei decreti sicurezza. Ora andiamo a cambiare l’Italia» ha scritto il segretario dem Nicola Zingaretti su Facebook.

19.30 – 3 settembre -

«Non sarà un governo di destra o di sinistra, non esistono soluzioni di destra o sinistra, esistono le cose giuste da fare» ha aggiunto Di Maio.

19.23 – 3 settembre -

Il 79% dei votanti ha detto sì al nuovo governo giallorosso. Soddisfatto Luigi Di Maio in conferenza stampa. «Tutti i punti del M5s entreranno nel programma di questo governo, prima di tutto taglieremo 345 parlamentari, è una riforma storica. Ci sono anche le misure per l’ambiente e le imprese. Il M5s ha garantito la stabilità di questo Paese, noi siamo e resteremo sempre l’ago della bilancia di ogni legislatura» ha dichiarato il leader grillino.

19.14 – 3 settembre -

19.11 – 3 settembre -

Nessun problema con la votazione sulla piattaforma Rousseau, dicono i gestori della piattaforma che avevano convocato una conferenza stampa. Secondo il timing che hanno annunciato, sarà il Blog delle Stelle a comunicare i risultati. Dopo parlerà Di Maio e infine Casaleggio.

19.00 – 3 settembre -

Del Rio: «Si sta facendo un lavoro serio, non parlo e non ho mai parlato di nomi. Il Presidente del Consiglio li proporrà al Quirinale».

18.50 – 3 settembre -

I tempi slittano: la conferenza stampa di Di Maio non è ancora cominciata e Davide Casaleggio non ha comunicato i risultati delle votazioni sulla piattaforma Rousseau.

I dati

Già alle 13 Davide Casaleggio aveva esultato parlando di buoni risultati; alle 16 boom di affluenza con 73mila voti.

Le reazioni

«Grande risultato, grande momento di democrazia diretta, in Italia in questo momento la decisione di un governo democratico viene decisa grazie a un’espressione di democrazia popolare diretta, senza intermediari. Nessuna forza politica ha questo strumento» ha detto Luigi Di Maio che poi ha aggiunto: «Abbiamo battuto il record mondiale di votazioni online per una forza politica. Noi abbiamo già vinto».

