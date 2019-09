Votazione su Rousseau, Casaleggio: «È record mondiale per un voto online»

Cinque ore dall’inizio del voto, online. Quasi quattro alla sua chiusura. Il giorno cruciale per la formazione del governo giallo-rosso è arrivato. Oggi gli iscritti della piattaforma Rousseau voteranno per decidere se dare, o meno, il via libera all’alleanza di governo tra Pd e Movimento Cinque Stelle.

Un accordo complesso, difficile da digerire per quella base che solo un mese fa sentiva il suo capo politico definire il Pd il «Partito di Bibbiano». Il risultato quindi non è scontato, anche se il voto su Rousseau ha sempre appoggiato le scelte prese dalla direzione del Movimento. Sempre, tranne nel 2014 quando si è votato sull’abrograzione del reato di immigrazione clandestina.

I dati forniti da Davide Casaleggio

Le uniche informazioni riguardo Rousseau sono nelle mani dei Cinque Stelle, o meglio, dell’Associazione Rousseau, quella che gestisce direttamente la piattaforma. Verso le 14 Davide Casaleggio ha incontrato i giornalisti per rilasciare qualche dichiarazione sui primi numeri che riguardano l’affluenza.

«Alle 13.19 di oggi abbiamo superato le 56 127 votazioni da parte degli iscritti, attuale record mondiale di partecipazione online a una votazione politica». E poi una risposta a chi accusa il Movimento di utilizzare uno strumento che ha sollevato diversi dubbi: «Sono molto contento di questa dimostrazione di democrazia diretta. Quando si coinvolgono le persone, le persone possono scegliere il futuro di una comunità. Di questo dovremmo essere molto contenti».

