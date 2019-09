Nasce il governo, Di Maio: «Siamo e resteremo sempre l’ago della bilancia. Salvini irresponsabile» – Il video

«Sono molto orgoglioso del governo che verrà: nasce coi migliori presupposti. Il M5s ha garantito la stabilità di questo Paese. Salvini non si potrà lamentare: nel governo c’era, ma non ci è voluto rimanere»

Rousseau ha deciso: via libera alla nascita del nuovo governo giallorosso. «Il voto – ha detto il capo politico nell’annunciarlo – è stato plebiscitario: l’80% ha votato per il “sì”, dobbiamo essere molto orgogliosi della piattaforma Rousseau, strumento che consente agli iscritti di esprimersi da ogni parte del mondo».

E ancora: «Voglio dirvi con molto orgoglio: in meno di un mese abbiamo risolto una crisi di governo inedita, scoppiata in piena estate, attraverso un metodo diverso. Abbiamo alzato la voce su quei 20 punti ma alla fine sono entrati nel programma di governo».

Quanto alla squadra di governo, per Di Maio «deve lavorare per migliorare la qualità della vita degli italiani». «Per noi – ha detto il leader M5s – non esistono idee di destra o di sinistra, ma solo idee buone».

«Il M5s – ha proseguito Di Maio – ha garantito la stabilità di questo Paese. Siamo e resteremo sempre l’ago della bilancia della legislatura. Abbiamo garantito stabilità e continuità anche con Conte premier».

Poi l’attacco all’ex alleato di governo, il leader della Lega Matteo Salvini: «Le irresponsabilità di certo non sono le nostre. Il gesto irresponsabile è stato quello della Lega di Matteo Salvini che ha fatto trovare gli italiani nel mezzo di una crisi improvvisamente. Dunque non si potrà lamentare visto che c’era nel governo, ma non ci è voluto rimanere».

«Sono molto orgoglioso del governo che verrà – conclude Di Maio – nasce con i migliori presupposti. Qualcuno ha provato a metterci i bastoni tra le ruote ma alla fine non ci è riuscito».

