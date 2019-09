I ministri del Conte 2 hanno giurato, la stretta di mano pacificatrice tra Conte e Di Maio – La diretta

È il giorno del vero inizio per il nuovo governo M5s-Pd guidato da Giuseppe Conte. Il premier e i ministri hanno giurato al Quirinale nelle mani del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ora Conte andrà a palazzo Chigi, per la cerimonia della campanella. La prassi prevede che il passaggio avvenga tra il precedessore e l’attuale presidente del Consiglio. E in questo caso Conte non dovrà far altro che suonarla per dare simbolicamente il via al suo nuovo esecutivo.

In serata è previsto anche il primo Consiglio dei ministri. Una seduta necessaria per formalizzare la comunicazione a Bruxelles del candidato commissario Ue alla presidente Ursula von der Leyen. Il nome per l’Italia sarà quello dell’ex premier Paolo Gentiloni.

11.18 – 5 settembre -

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha suonato la campanella, nel tradizionale passaggio che precede il primo Consiglio dei ministri di ogni nuovo governo. Il premier, che succede a se stesso, è stato accolto a Palazzo Chigi dal segretario generale Roberto Chieppa, che poi gli ha passato la campanella, che da tradizione viene consegnata da un premier all’altro. Insieme a lui anche il sottosegretario uscente alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti e Riccardo Fraccaro che gli succede a Palazzo Chigi. Tra i due una stretta di mano.

11.10 – 5 settembre -

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è arrivato a palazzo Chigi dopo il giuramento del suo governo al Quirinale. Poco prima del premier è giunto in auto Riccardo Fraccaro, al quale il consiglio dei ministri conferirà le deleghe di sottosegretario alla presidenza del Consiglio.

10.32 – 5 settembre -

Nicola Zingaretti augura buon lavoro al nuovo governo.

Buon lavoro e auguri al nuovo Governo e a tutti i Ministri! Ora cambiamo l’Italia Posted by Nicola Zingaretti on Thursday, September 5, 2019

10.30 – 5 settembre -

Ora i ministri vanno a brindare. Di Maio abbraccia il neo ministro dell'Innovazione Pisano (assessore nella giunta Appendino) #giuramento #Quirinale — Open (@Open_gol) September 5, 2019

10.25 – 5 settembre -

Tutti ministri hanno giurato. Ora il governo è nel pieno delle sue funzioni.

10.20 – 5 settembre -

Il generale Sergio Costa, ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha giurato con la mano sul cuore.

10.17 – 5 settembre -

Il giuramento del ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Vigorosa stretta di mano fra il premier Conte e il suo ex vicepremier. Pace fatta?

10.15 – 5 settembre -

Dopo Conte, vanno a giurare prima i ministri 'senza portafoglio'. Il ministro Spadafora si sistema il bottone della giacca, il ministro Amendola legge la formula del #Giuramento con le braccia dietro la schiena. Il ministro Di Maio legge rapidamente #Quirinale — Open (@Open_gol) September 5, 2019

10.07 – 5 settembre -

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha giurato.

10.00 – 5 settembre -

Entrati i ministri. In prima fila, da sinistra, il neo ministro degli Interni Lamorgese di fianco a Di Maio (ora agli Esteri). Paola Pisano (Innovazione) ha in mano un foglio. Tutti sorridenti per il #giuramento, manca Conte — Open (@Open_gol) September 5, 2019

09.55 – 5 settembre -

Le prime macchine stanno entrando al #Quirinale. Già in sala i parenti dei ministri e il ministro Fraccaro #Giuramento pic.twitter.com/WnXtVxwWNm — Open (@Open_gol) September 5, 2019

09.53 – 5 settembre -

L’irrituale selfie di Dario Franceschini con i ministri Pd prima del giuramento.

Una squadra piena di voglia di fare per gli Italiani. @pdnetwork pic.twitter.com/D8p7dERmGA — Dario Franceschini (@dariofrance) September 5, 2019

09.50 – 5 settembre -

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha raggiunto il Quirinale.

09.20 – 5 settembre -

Il capo politico del Movimento 5 Stelle e neo ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha pubblicato sulla sua pagina Facebook una fotografia in cui sono ritratti tutti i nuovi membri pentastellati del governo giallorosso. L’ex vicepremier ha inoltre ringraziato i ministri uscenti.

Buongiorno a tutti! Eccomi con la nuova squadra di ministri del MoVimento 5 Stelle. Pronti a dare il massimo per il… Posted by Luigi Di Maio on Thursday, September 5, 2019

09.49 – 5 settembre -

Tutto pronto per il #Giuramento del nuovo governo nella sala delle Feste del #Quirinale pic.twitter.com/OKU3J3VP9W — Open (@Open_gol) September 5, 2019

Leggi anche: