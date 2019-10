Matteo Salvini colpito da un malore, accertamenti in ospedale a Monfalcone per una colica renale

Matteo Salvini ha avuto un malore mentre era in viaggio verso Trieste per assistere ai funerali di Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, i due poliziotti uccisi nella sparatoria nella questura giuliana lo scorso 4 ottobre.

Il leader della Lega, come riporta La Stampa, è stato portato all’ospedale San Paolo di Monfalcone, in provincia di Gorizia, dove è stato sottoposto ad accertamenti. Non si tratterebbe comunque di nulla di grave. Secondo l’Adnkronos si sarebbe trattata di una sospetta colica. L’ex ministro è stato già dimesso dall’ospedale.

Amici, volevo ringraziarvi di cuore per tutti i messaggi che mi avete inviato e rassicurarvi: questa mattina ho avuto… Posted by Matteo Salvini on Wednesday, October 16, 2019

Salvini è stato dimesso, come conferma il suo ufficio stampa in una nota: «Dopo esami, antidolorifici e controlli. Le sue condizioni non destano preoccupazioni». Il senatore leghista si è detto «dispiaciuto» per non aver potuto partecipare ai funerali dei due agenti di Trieste, ma «conferma gli appuntamenti di oggi e domani in Umbria», dove è impegnato per la campagna elettorale per le Regionali di fine mese.

