Siria, l’accordo per il cessate il fuoco è stato già (in parte) violato: scontri a confine

Appena il tempo di essere siglato che l’accordo per il cessate il fuoco è stato già in parte violato. Sarebbero stati registrati infatti scontri sporadici e bombardamenti di artiglieria da parte della Turchia e dei suoi alleati lungo il confine nord-est della Siria, nell’area di Ras al-Ain.

#SOHR About 20 citizens were injured by stray gunshots against the backdrop of celebrations of the deal between #US and #Turkey within the area of east #Euphrates and the #Turkish forces renew their bombardment on #Ras_Al_Ayn despite the agreementhttps://t.co/qt3eS5dTFS