Il lapsus in diretta di Renzi che fa tremare palazzo Chigi: «Quando si voterà nel 2020…»

Non bastavano le tante ricostruzioni che raccontano dei rapporti sempre più tesi tra il premier Giuseppe Conte e due big della sua maggioranza, Luigi Di Maio e Matteo Renzi. A gettare benzina sul fuoco ci mancava uno scivolone del leader di Italia viva, che intervistato a Skytg24 è inciampato in un lapsus.

«Suggerire a tutti di occuparsi di governare questo Paese – ha detto Renzi alla luce delle polemiche sullo scontro tra tasse e quota 100 per la prossima manovra – Anziché giocare a Risiko della fantapolitica. quando arriverà il momento delle elezioni nel 2020… ehm nel 2023 e non nel 2020». Si corregge subito Renzi che aggiunge: «Non è certo un lapsus freudiano. Nel 2023 ciascuno deciderà da che parte stare». Certo pensare che non ci sia la tentazione di staccare la spina al governo prima del tempo è sempre più difficile.

Leggi anche: