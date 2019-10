Meloni: «Mai con Pd e M5s. La cittadinanza? Te la devi guadagnare» – Video

Ne ha per tutti Giorgia Meloni, salita sul palco di piazza San Giovanni come penultima ospite in scaletta. Dopo di lei, solo il leader del Carroccio Matteo Salvini.

«Mai col Pd e mai col Movimento 5 stelle», urla a gran voce.

Esulta per essersi presa, insieme al resto del centrodestra, una piazza storicamente di sinistra come quella appunto di San Giovanni.

Poi attacca il governo giallorosso, che «ha più sfumature rosse che gialle. Di giallo c’è solo il mastice che hanno usato per incollarsi alle poltrone».

Sogna un governo di centrodestra, un governo che non dia la cittadinanza italiana a chiunque, «perché la cittadinanza italiana te la devi conquistare, te la devi sudare».

La presidente di FdI auspica un nuovo governo che dia al popolo il potere di eleggere in modo diretto il presidente della Repubblica e che elimini i senatori a vita “utili solo per tenere in piedi i governi degli inciuci”.

