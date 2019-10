Meloni sfida Salvini, scintille sul fronte sovranista: «Lui leader? Prenda più voti di me alle primarie»

Continuano i malumori all’interno del centrodestra. Dopo la grande manifestazione di Piazza San Giovanni che ha visto i leader del centrodestra italiano riuniti a Roma, Giorgia Meloni è tornata ad attaccare il leader della Lega.

Nei giorni scorsi la segretaria di Fratelli d’Italia aveva fatto pesare il suo malumore sulla scelta dell’ex vicepremier di presentare sul palco solo i simboli del Carroccio: «Non siamo ospiti», aveva detto Meloni.

«Il nostro popolo vuole vederci uniti»

Ora, dopo che Berlusconi ha riconosciuto a Salvini la leadership del centrodestra Meloni non si fa mancare qualche critica. «In quel ruolo, è stato una persona che capiva che, quando sei forte, non hai bisogno di farlo pesare», ha detto Meloni parlando del cavaliere, in un’intervista al Messaggero.

«A noi è sembrato riduttivo che ci fossero solo i simboli del Carroccio – ha ribadito la deputata -. Non era giusto che i nostri dovessero sentirsi ospiti in una piazza di altri. Come s’è visto, a San Giovanni c’erano moltissimi Fratelli d’Italia. Anche Salvini si è reso conto di questo ed è venuta fuori una piazza bellissima, piena di gente e partecipata da tutti i partiti. Il nostro popolo vuole vederci uniti e vederci vincere».

Verso le regionali

Da piazza San Giovanni Salvini ha ribadito che il centrodestra è pronto a vincere le regionali umbre e Meloni ne approfitta per lanciare un altro messaggio al leader del Carroccio: «Noi, dico proprio il centrodestra, diciamo che quello che prende più voti all’interno della coalizione è il leader del centrodestra. Salvini l’ultima volta ha vinto quella competizione. La prossima volta vediamo chi le vince».

Così Giorgia Meloni, durante In mezz’ora, ha risposto a Lucia Annunziata che le chiede se, dopo la manifestazione di piazza San Giovanni veda Matteo Salvini come leader del centrodestra. «Oggi riconosco il fatto che Salvini è il leader più suffragato all’interno della coalizione di centrodestra, questo non vuol dire che io non lavoro per far crescere Fratelli d’Italia».

