«Pallone gonfiato, ladro di democrazia». Salvini a testa bassa contro Renzi. Ma perché non glielo ha detto da Vespa?

Non era mai stato così duro contro Renzi. Eppure solo pochi giorni fa lo ha avuto davanti per un’ora e mezza nello studio di Porta a Porta, senza usare nessuno degli argomenti al veleno che gli ha riversato oggi pomeriggio da in comizio a Todi.

«Un pallone gonfiato, un ladro di democrazia che probabilmente non lo vota più nemmeno suo padre». Perché tanta virulenza? Solo un calcolo, forse.

Infatti Salvini e il suo collaudatissimo team di comunicazione sanno benissimo che l’altro Matteo sarà per 24 ore al centro delle cronache di giornali e tg, per l’atto finale della sua kermesse di Firenze. La sparata di Todi sembra quindi studiata a tavolino per entrare in quelle stesse cronache, sotto forma di “la reazione più forte”.

Non a caso nello stesso comizio in Umbria Salvini aveva detto: «Stasera tutti i tg daranno come prima notizia Renzi e la Leopoldina, uno che rappresenta il 3% degli italiani».

E va aggiunto pure che i due saranno avversari stasera in prima serata, il Matteo di Italia Viva da Fabio Fazio a Che tempo che fa, il Matteo della Lega da Massimo Giletti a Non è l’arena…

