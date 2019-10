A 24 ore dal grande raduno del centrodestra a Roma, Meloni scopre di essere solo ospite

Il governo Movimento 5 Stelle-Pd sembrava aver ricompattato la destra, il centro con i margini. Ma mentre l’opposizione si prepara a scendere in piazza San Giovanni a Roma (in compagnia di CasaPound), emergono nuove crepe al suo interno.

Questa volta, a essere delusa, è la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni che non ha gradito la decisione di escludere le bandiere del suo partito dal palco.

«Ospiti a casa propria»

«Fratelli d’Italia, su tutto il territorio nazionale, si sta mobilitando per la grande manifestazione di domani a Piazza San Giovanni. Ci saremo, con le bandiere tricolori, come avevamo promesso e come tutti avevamo annunciato. Mi dispiace però dover scoprire a 24 ore dal suo svolgimento che quella che doveva essere una manifestazione di tutti avrà in realtà i simboli della lega, addirittura sul palco». Così Meloni ha commentato l’accaduto in una nota.

L’amarezza è facilmente percepibile: «Come se fossimo ospiti a casa d’altri in una piazza che, con passione, abbiamo contribuito a riempire. Peccato, un’altra occasione persa di dimostrare che siamo compatti, di mettere i sogni del nostro grande popolo prima degli interessi del singolo partito».

Leggi anche: