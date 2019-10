Genoa, via Andreazzoli: avanza Thiago Motta. La situazione

L’ex centrocampista in pole per sostituire Andreazzoli dopo la disfatta di Parma

L’avventura in rossoblù di Aurelio Andreazzoli è al capolinea. Parma è stata l’ultima fermata dopo che Preziosi lo aveva ‘congelato’ a margine della sconfitta pre-sosta con il Milan a causa del No di Rino Gattuso. Che, intanto, ha confermato il suo picche al Genoa nelle ultime ore dando strada alla suggestione (anche qualcosa in più) Thiago Motta. Potrebbe toccare a lui il compito di risollevare il Grifone, un punto nelle ultime sei partite e piena zona retrocessione.

L’ex centrocampista, anche di Genoa e Inter, ha allenato lo scorso anno l’under 19 del Psg e sta studiando adesso a Coverciano per ottenere il patentino utile ad allenare in massima serie. E’ questo, al momento, lo scoglio maggiore da superare. Thiago Motta avrebbe bisogno di un ‘tutor’ in panchina. E’ un impedimento, ma non certo impossibile da superare.

Nel frattempo, nel quartier generale del Genoa c’è grande confusione. Sul tavolo anche i nomi di Guidolin, che ha già dato disponibilità, e Carrera. Più staccati Nicola e De Biasi. Nel pomeriggio dovrebbe arrivare la decisione ufficiale a firma del patron, Enrico Preziosi.