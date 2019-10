Umbria, il numero a sorpresa di Conte: il premier palleggia con il re del cashmere Cucinelli – Il video

Il premier fa i numeri col pallone. Durante la visita in Umbria, nell’azienda del re del cashmire Brunello Cucinelli, Giuseppe Conte si esibisce in un inedito numero calcistico: l’imprenditore gli passa la palla e lui, colpetto dopo colpetto, comincia a palleggiare a lungo. Il video, condiviso in serata sul profilo Instagram, svela così le doti sportive del presidente del Consiglio.

«Realtà come queste veicolano un messaggio diverso: l’impresa è anche una comunità di uomini e donne che lavorano a un progetto – ha detto Conte parlando ai dipendenti dell’azienda di Cucinelli – oggi per le imprese si possono perseguire obiettivi di remunerazione in modo responsabile. Io parlo di impresa sapiens: un’impresa che sta sul mercato ma guarda anche alla totalità della vita e delle persone che qui lavorano e afferra il concetto di dignità. Oggi ad esempio un’impresa che non si premura dell’impatto ambientale che impresa è? È un’impresa che distrugge».

E ancora: «Se si riesce a perseguire un business, offrendo lavoro e dando risposte alla comunità in cui si vive, e si tengono anche da conto il piano etico-sociale, guardando alle condizioni di lavoro, favorendo la formazione continua dei lavoratori, tenendo conto dell’impatto ambientale delle iniziative economiche, del rispetto dei diritti della persona, si diventa non solo imprenditori ma anche persone illuminate che aiutano la società a progredire nella giusta direzione».

Fonte video: Giuseppe Conte | Instagram

