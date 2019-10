Conte infuriato con Salvini: «Miserabile speculare su omicidio Roma»

Matteo Salvini, si sa, ha la grande abilità di intercettare i temi caldi dell’opinione pubblica e commentarli con argomentazioni e slogan divisivi. L’ultimo, in ordine cronologico, riguarda la morte di Luca Sacchi: il ragazzo di 24 anni è stato ucciso con un colpo di pistola dopo aver reagito a una rapina in zona Caffarella, a Roma.

«Oggi, commosso e addolorato, prego per Luca e sono vicino alla sua famiglia. Ma sono anche incredulo e sdegnato perché è inconcepibile quello che è accaduto – ha dichiarato Matteo Salvini -. Da ex ministro dell’Interno fa ancora più male vedere tutta l’insicurezza della Capitale governata dai 5 stelle e i tagli disastrosi che Renzi, Conte e Zingaretti fanno al fondo per le forze dell’ordine».

Lo sdegno per l’affermazione ha coinvolto molti politici, primo tra tutti il presidente del Consiglio Giuseppe Conte: «Se qualcuno si permette di fare speculazione in campagna elettorale su un episodio del genere, io lo trovo miserabile».

E sui tagli alla sicurezza a cui si riferisce Salvini, Conte smentisce categoricamente: «Ieri abbiamo varato gli stanziamenti aggiuntivi per gli straordinari alle forze dell’ordine per il 2018, e indovinate chi doveva farlo e non l’ha fatto…».

