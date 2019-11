Ad Andria il murale dedicato agli studenti fuori sede

Si intitola Ritornerai? ed è il murale pensato, progettato e realizzato da Daniele Geniale, street artist originario di Andria, in provincia di Bari.

L’opera, consegnata ieri – 31 ottobre – proprio alla cittadina pugliese, vuole essere una provocazione, un monito e uno spunto di riflessione che metta al centro tutti quei ragazzi che ogni anno, talvolta con un biglietto di sola andata, sono spinti a emigrare dal Sud Italia verso altre mete.

Il murale di Daniele Geniale | Credit: AndriaLive

E se Andria è colma di pareti su cui disegnare, l’artista ha optato per un muro in via vecchia Barletta, poco distante dal parco “Graziella Mansi”. La scelta non è affatto casuale: è quello, infatti, il punto in cui si concentra la maggior parte degli stalli degli autobus che ogni giorno partono carichi di studenti fuori sede.

Il murale ha ricevuto il finanziamento dell’Assessorato all’Industria turistica e culturale della Regione Puglia nell’ambito del progetto “Street art – La cultura si fa strada“.

L’iniziativa ha come finalità la rigenerazione, la riqualificazione e la valorizzazione in chiave culturale dei luoghi pubblici, con particolare riferimento ad aree degradate e periferiche.

