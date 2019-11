Mafia, arrestato Nicosia: esponente dei Radicali italiani, «collaboratore» della deputata Occhionero (Iv)

In alcune intercettazioni, Nicosia avrebbe definito Matteo Messina Denaro «il nostro premier». Occhionero non è indagata, verrà sentita come testimone

La Procura di Palermo ha fermato 5 persone accusate a vario titolo di associazione mafiosa e favoreggiamento. In carcere, tra gli altri, sono finiti Accursio Dimino, considerato vicino a Messina Denaro, e Antonello Nicosia, membro del Comitato nazionale dei Radicali italiani per anni impegnato in battaglie per i diritti dei detenuti.

Nicosia ha accompagnato la deputata Pina Occhionero (ex Liberi e Uguali, ora Italia viva), di cui si è detto collaboratore, in alcune ispezioni all’interno delle carceri siciliane. Occhionero non è al momento indagata, ma sarà sentita dai pm di Palermo come testimone. Secondo la Procura, Nicosia avrebbe fatto da tramite tra boss, alcuni dei quali al 41 bis, e i clan, portando all’esterno messaggi e ordini.

Per i pm, oltre a portare all’esterno i messaggi dei mafiosi che incontrava durante le sue visite in carcere, avrebbe gestito gli affari del clan in America e riciclato denaro sporco.

In alcune intercettazioni avrebbe definito Matteo Messina Denaro «il nostro premier» e ha insultato Giovanni Falcone, definendo la sua morte «incidente sul lavoro» e dicendo che «da quando era andato al ministero della Giustizia più che il magistrato faceva il politico».

A Nicosia e Dimino i pm del capoluogo siciliano contestano il reato di associazione mafiosa. Per gli altri tre l’accusa è di concorso esterno in associazione mafiosa.

Leggi anche: