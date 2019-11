Brescia, bufera sull’assessore leghista. Risponde «un neg**o» alla domanda «qual è quell’animale grasso che vive in acqua» – Il video

È finito nella bufera l’assessore leghista alla cultura del Comune bresciano di Orzinuovi. Leonardo Binda è accusato di razzismo dopo aver definito, in un video che poi è circolato in rete, «ne**o» un animale nell’ambito di un gioco con alcuni amici.

Il gioco consisteva nel riconoscere una figura che gli è stata attaccata in fronte. L’immagine era quella di una foca, ma al suggerimento «è quell’animale… grasso che vive in acqua», l’assessore risponde «è un ne**o». Ora il sindaco della cittadina, il senatore Gianpietro Maffoni, sta valutando di togliere le deleghe all’esponente leghista.

La replica

«Questo video, che appunto era fatto soltanto per partecipare a un gioco (per capirci, una specie di “indovina la cosa” su Instagram), è stato inavvertitamente reso pubblico per poche ore, scatenando una reazione pretestuosa e assolutamente insensata», replica Binda.

«Ben s’intenda: sono conscio che l’espressione da me usata, seppur comune in un contesto privato, abbia potuto svegliare una polemica, ma tengo a ribadire che riconosco l’inopportunità di tale termine e mi scuso con quanti la possano ritenere, seppur erroneamente, offensiva. Non volevo offendere nessuno, avendo io stesso stima e amicizia con persone di colore», conclude l’assessore.

