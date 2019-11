Ilva, Salvini: «M5s pensa che si possa campare di aria, acqua e fiorellini» – Il video

Matteo Salvini non perde occasione per attaccare i 5 stelle, gli ex alleati di governo, e lo fa parlando dell’Ilva. «Eravamo riusciti a convincere i 5 stelle che con 10mila posti di lavoro non si scherza. Loro credono di poter fare parchi gioco ovunque e che si possa campare di aria, acqua, peace&love e fiorellini. Se la gente non lavora non campa» ha detto il leader della Lega.

L’ex ministro spiega di aver provato in tutti i modi a convincere il M5s a ripensare al futuro dello stabilimento di Taranto e di esserci in parte riuscito, quando era a capo del Viminale.

«Non so che idea di sviluppo industriale abbiano per Taranto e per il sud. Se perdiamo l’Ilva, perdiamo, se non tutto, tanto. E a me arrivano messaggi di gente disperata» ha concluso Matteo Salvini, intervenuto durante la conferenza stampa di presentazione della campagna elettorale presso il cinema Metropolitan a Napoli.

Fonte: Agenzia Vista | Alexander Jakhnagiev

