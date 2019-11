Francesca Delicato, come ti racconto il mio coming out. Il primo libro di “Le strisce di Ren”

Veloci, incisivi, comodi da leggere, facili da pubblicare. Ormai un’era fa, i social network hanno aperto un nuovo spazio di pubblicazione per i fumetti. Il caso più famoso è stato quello di Zerocalcare. Partito da un blog in cui pubblicava strisce di vita quotidiana è diventato uno dei volti più importanti del fumetto italiano.

Negli ultimi anni in questo cosmo di pubblicazioni hanno trovato spazio anche progetti che trattano tematiche Lgbtq+. Fra tutte, una di quelle diventate più note è la pagina Facebook Fumetti Brutti nata dalla tavoletta grafica di Josephine Yole Signorelli, autrice di P. La mia adolescenza trans.

Francesca Rèn Delicato invece non è esattamente una disegnatrice. Ha studiato architettura e insegna grafica all’università ma ha sempre raccontato le sue storie attraverso i fumetti. Nel 2013 ha aperto il blog Strisce di Ren, uno spazio per raccontare non solo la sua vita ma anche le contraddizioni e gli aneddoti dell’ambiente gay di Roma.

Ora ha pubblicato il suo primo libro: Non sono questi i problemi. Non è solo una biografia. La storia della sua vita, e del suo coming out si intreccia a pagine in cui vengono lasciati al lettori chiarimenti su temi diversi, dalla differenza tra coming out e outing a come è nato il primo Gay pride.

