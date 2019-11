Usa, election day 2019: Trump perde 2 Stati su 3. Virginia e Kentucky ai dem

In Virginia si è aggiudicata la vittoria anche Juli Briskman, la donna che divenne famosa per aver manifestato il suo dissenso mostrando il dito medio medio al passaggio del corteo di auto del presidente Donald Trump mentre andava in bici nell’ottobre del 2017

Nel Super Tuesday elettorale, in cui i cittadini Usa sono stati chiamati al voto per scegliere governatori e rappresentanti locali, Donald Trump ha perso le elezioni in due Stati su tre. Ai dem vanno Virginia e Kentucky. Mentre il Mississippi rimane ai repubblicani.

Virginia

La Virginia si è tinta di blu: i dem hanno conquistato l’intero parlamento dopo 20 anni. In Virginia si è aggiudicata la vittoria anche Juli Briskman, la donna che divenne famosa per aver manifestato il suo dissenso mostrando il dito medio medio al passaggio del corteo di auto del presidente Donald Trump mentre andava in bici nell’ottobre del 2017.

La foto divenne virale e quel gesto le costò il posto di lavoro come contractor del governo. Ora è stata eletta ‘supervisore’ della contea di Loudoun, battendo la rivale repubblicana Suzanne M. Volpe.

Sempre in Virginia è stata eletta la prima donna musulmana al Senato: la democratica Ghazala Hashmi. Mentre Tucson, in Arizona, ha eletto la sua prima sindaca latina.

Kentucky

In Kentucky la distanza tra i due sfidanti è molto ravvicinata tanto che il governatore uscente del Kentucky, il repubblicano Matt Bevin, in corsa per la rielezione, si è rifiutato di concedere la vittoria allo sfidante democratico Andy Beshear che ha già rivendicato il successo.

Con il 100% di schede scrutinate Beshear è il nuovo governatore in uno Stato in cui Trump aveva vinto con un vantaggio del 30% contro Hillary e dove lunedì aveva tenuto il suo ultimo comizio proprio a sostegno del candidato repubblicano. Il democratico avrebbe ottenuto il 49,2% dei voti contro il 48,9% di Matt Bevin. Risultato da confermare.

Mississippi

In Mississippi, con il 93% di schede scrutinate il candidato repubblicano Tate Reeves resta saldamente in testa davanti al rivale dem, l’attorney general Jim Hood (anti abortista e pro armi), con il 52,7% contro il 46%. Trump si è già congratulato con Reeves su Twitter.

Congratulations to @tatereeves on winning Governor of the Great State of Mississippi. Our big Rally on Friday night moved the numbers from a tie to a big WIN. Great reaction under pressure Tate! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2019

Un voto, quello locale, che è stato molto sentito dagli americani in vista delle presidenziali del 2020. Per Trump è stato il primo test in vista del voto per la Casa Bianca, sullo sfondo dell’indagine di impeachment. E secondo alcuni giornali Usa, il presidente dovrebbe cominciare a preoccuparsi visto il risultato.

