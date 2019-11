Impeachment, al via le audizioni pubbliche dei testimoni. E Trump twitta: «Nuova truffa, stessa palude»

Si apre una nuova fase nella procedura di impeachment o di messa in stato di accusa del presidente americano Donald Trump. Sono iniziate le audizioni pubbliche dei testimoni chiamati a rispondere alle domande sul caso Ucraina. Poco dopo l’inizio delle audizioni il presidente americano ha scelto di commentarle su Twitter, condividendo un post della Casa Bianca intitolato: «Nuova truffa, stessa palude».

New hoax. Same swamp. pic.twitter.com/6byw3BVxFR — The White House (@WhiteHouse) November 13, 2019

Le audizioni

La vicenda riguarda la richiesta di Donald Trump al presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, di indagare su Joe Biden, politico democratico candidato alle primarie per le elezioni del 2020. Secondo l’accusa il presidente americano avrebbe trattenuto degli aiuti militari promessi all’Ucraina.

Prima dell’apertura delle audizioni il presidente della commissione Intelligence Adam Schiff ha spiegato che «ci sono ancora pezzi mancanti in questa inchiesta», aggiungendo che il presidente Trump «ha ordinato al dipartimento di Stato e alle altre agenzie di non fornire i documenti richiesti dalle commissioni. Ai testimoni è stato detto di non rispondere alle convocazioni e ha suggerito che quelli che lo faranno, verranno trattati come traditori e spie».

Secondo la Cnn, la politica democratica e portavoce della Camera Nancy Pelosi avrebbe dichiarato ai membri delle commissioni in un incontro a porte chiuse prima dell’audizione: «Questo è un giorno molto significativo per il nostro Paese e la Camera onorerà i suoi doveri come custode della Costituzione».

Chi sono i testimoni?

Davanti alle commissioni si sono presentati l’ambasciatore ad interim in Ucraina, Bill Taylor, e il diplomatico George Kent. Venerdì toccherà a Marie Yovanovitch, ex ambasciatrice di Washington a Kiev.

Bill Taylor and George Kent take the oath to tell the whole truth. pic.twitter.com/TPtW7Tei58 — Olivia Beavers (@Olivia_Beavers) November 13, 2019

Tra le prime rivelazioni emerse durante l’audizione spicca l’intervento dell’ambasciatore ad interim Bill Taylor il quale, leggendo una testimonianza scritta, ha rivelato che l’ambasciatore Usa all’Unione europea Gordon Sondland avesse dichiarato a un membro del suo staff che «al presidente Trump interessava più l’indagine su Biden, per cui Giuliani stava facendo pressione» che qualsiasi altra questione inerente all’Ucraina.

