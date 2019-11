Roma, ultrà Lazio aggrediscono tifosi del Celtic: almeno un ferito

Si sono avvicinati al pub irlandese The Flann O’Brien, a Roma, in via Nazionale e hanno aggredito alcuni tifosi del Celtic seduti fuori dal locale. Almeno uno dei tifosi è rimasto ferito. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

L’aggressione è avvenuta intorno alle 23 di ieri, 6 novembre. A riportare la notizia The Scottish Sun che parla di un tifoso accoltellato. Mentre il corrispondente sportivo delle Bbc, Chris McLaughlin, nel tweet con cui ha condiviso la notizia insieme a un breve video parla di due tifosi accoltellati.

Police outside Flann O’Brien pub In Rome where two Celtic fans stabbed. Understood injuries not life threatening. Investigation underway. pic.twitter.com/4YdmPx2aoq — Chris McLaughlin (@BBCchrismclaug) November 7, 2019

Secondo il sito scozzese, gli aggressori avevano volti coperti da maschere e sciarpe. Il giovane accoltellato «era seduto fuori insieme alla sua ragazza ed è stato colpito alla gamba», ha riferito al giornale scozzese un testimone oculare. Gli ultrà sarebbero «spuntati dal nulla. Lui non stava facendo niente di male. Loro urlavano Lazio, Lazio», ha aggiunto. Il pub è stato chiuso mezz’ora dopo l’attacco.

Gli ultrà sono fuggiti subito dopo l’aggressione. I tifosi del Celtic si trovano a Roma in vista della partita contro la Lazio di questa sera. In serata alcuni tifosi del Celtic hanno sfilato per le strade di Roma scortati da polizia e carabinieri in tenuta antisommossa.

