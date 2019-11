Rubio cacciato da Discovery? Lo chef racconta tutto nelle sue stories Instagram

In queste ore si parla tanto della presunta cacciata del vulcanico chef della televisione italiana diventato famoso attraverso il format «Unti e bisunti» dedicato al mondo dello street food. Sui social come Twitter o Facebook c’è ben poco da spulciare e non si comprendeva il silenzio stampa del personaggio, rotto ora attraverso le stories del suo account Instagram.

I motivi per cui ho deciso di interrompere “Camionisti in trattoria” sono molteplici e non starà qui a motivarli visto che di certe cose si parla (e si è già parlato) nelle apposite sedi. Di certo posso dirvi che è stata l’unica cosa giusta da fare, e per correttezza nei vostri confronti che sempre mi sostenete con fiducia, e per coerenza nei confronti del percorso professionale e di vita che sto facendo.

La prima parte della stories dove spiega la sua decisione di lasciare Discovery.

Poi prosegue:

Vi basti sapere però che non avevo più la serenità, le motivazioni e l’energia per continuare a girare un qualcosa in cui sentivo di aver già dato tutto. Continuare a girare per gli ascolti non è mai stata né mai sarà una mia peculiarità, e farlo per inerzia mi avrebbe reso infelice e ancor più nervoso di quanto già non fossi alla fine della terza stagione. La cosa sarebbe ricaduta sia sul prodotto che sulla mia incredibile troupe. Loro meritano solo il massimo e io quel massimo non avrei più potuto garantirlo.

Lo chef della TV spiega che non si ritiene più in grado di dare il massimo.

Rimane evidente la sua presa di posizione in cui non accusa in alcun modo Discovery, ma si ritiene non più in grado di continuare garantendo il massimo per il programma e la sua troupe per il quale continuerà a fare il tifo. Il messaggio prosegue lanciando un messaggio anche nei confronti di chi lo critica:

A loro devo tanto e per loro farò sempre il tifo. Al mio sostitutoi invece non posso che fare un grosso in bocca al lupo e augurargli il meglio. Divertitevi sul set così che da casa si possa fare lo stesso. Chiudo dedicando un pensiero ai bifolchi e alle caciottare che “scrivono” di me: da 6 anni a sta parte mi hanno proposto le conduzioni di quasi tutti programmi televisivi che conoscete e se non me c’avete visto e mai me ce vedrete è solo perché nel nome della coerenza so dire “NO GRAZIE”.

Gli auguri alla troupe e al suo sostituto, concludendo con un messaggio a chi lo ha criticato.

Rubio, nel suo comunicato-sfogo su Instagram, ribadisce ancora una volta le possibilità che aveva a disposizione e la sua coerenza nell’aver rifiutato alcune di queste, affondando ancora di più contro i suoi critici:

Queste scelte m’hanno fatto rinunciare a na fracca de soldi (che sinceramente m’avrebbero pure fatto comodo), ma al contrario vostro me posso guarda ogni giorno allo specchio senza sputammenfaccia, quindi quando parlate di me o vi informate meglio oppure tacete perché altrimenti fate solo delle ricchissime figure dimmerda. Ah, quando non mi vedrete più in TV, sarà solo perché l’avrò voluto io e non il vostro Dio.

Le stories si concludono con un messaggio a Dominique Antognoni: «CAZZARO DEI MIEI COGLIONI». Un messaggio abbastanza chiaro per chi aveva diffuso la notizia di un suo allontanamento da Discovery.