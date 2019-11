Tende nell’Università di Palermo: la protesta per il diritto allo studio che non c’è

L’83% degli studenti del primo anno di triennale o magistrale che hanno diritto a un posto letto per studiare a Palermo, non ha ricevuto una sistemazione

Di solito, se esiste un diritto, chi è idoneo a usufruirne non deve far altro che firmare un documento che attesti il conseguimento di ciò che gli spetta. Di diritto, appunto. A Parlermo no. Gli studenti universitari a cui spetterebbe un posto letto e non lo ricevono e devono piantare delle tende davanti all’università per avere un “tetto” sulla testa.

Dal 4 novembre, una decina di studenti dormono in questi rifugi di fortuna e si lavano nei bagni dell’ateneo per accendere la luce sul diritto allo studio. Ma sono molti di più i ragazzi che si sono uniti alla protesta e sostengono questa forma di manifestazione.

I vertici dell’Università di Palermo hanno colto il senso di frustrazione dei ragazzi e non hanno ordinato lo sgombero del picchetto. Anzi, per ciò che rientra nelle sue competenze, il rettore Fabrizio Micari si è impegnato personalmente a sbrogliare alcune pratiche per garantire altri 70 posti letto oltre ai 743 che l’Università di Palermo ha a disposizione per gli studenti meno abbienti.

Gli studenti: «Siamo rimasti sconvolti»

Ma non basta. La situazione a Palermo è questa: su 2700 studenti idonei al posto letto in residenza, solo 743 hanno ricevuto effettivamente una situazione. «Siamo rimasti sconvolti – racconta a Open Youssef Amraoui – il 17 ottobre sono state pubblicate le graduatorie dell’Ersu, l’Ente regionale per il diritto allo studio, e su 1300 studenti del primo anno aventi diritto al posto letto, quindi idonei, solo 232 hanno avuto una sistemazione».

Studenti senza diritti: appello alla società 📌 MARTEDì 12 NOVEMBRE 📚 VIALE DELLE SCIENZE, 09:30📣 CORTEO IN DIFESA DEL DIRITTO ALLO STUDIOTi aspettiamo, chiunque tu sia, per gridare assieme che, qualunque siano le tue condizioni di partenza, le pari opportunità vanno garantite. Difendi la vita, difendi il futuro e difendi te stesso 💪#idoneiallostudio#dirittoalfuturo#dirittononprivilegio Posted by Idonei allo Studio on Sunday, November 10, 2019

Così Youssef e altri colleghi universitari hanno fondato il Csms, il Comitato spontaneo di mobilitazione studentesca: con l’hashtag #idoneiallostudio stanno portando avanti la protesta perché i diritti degli studenti vengano onorati. «La verità è che la colpa non ricade sull’Unipal – l’Università di Palermo, ndr. -. I Fondi integrativi statali per il diritto allo studio si aggirano sui 200 milioni di euro per tutta Italia. È ovvio che l’istruzione non è considerata un asset strategico del Paese».

«La matricola numero 233, idonea a un posto letto ma alla quale non è stato garantito questo diritto – racconta Youssef – ha un Isee di 2.800 euro: tutti quelli che hanno un Isee maggiore o uguale al suo sono fuori, per strada». C’è poca considerazione di quello che è il diritto allo studio: «Trasferirsi a Palermo per studiare in università, con quel reddito, è insostenibile. Con questa volontà politica si dice: “Tu sei figlio di un disoccupato, di un operaio che vive nell’entroterra, non puoi andare a studiare all’università di Palermo”».

L’83% degli studenti del primo anno di triennale o magistrale che hanno diritto a un posto letto per studiare a Palermo, non ha ricevuto una sistemazione. «Per questo le nostre tende sono ancora lì fuori – spiega Youssef, che dorme in un sacco a pelo da quasi una settimana -. Ho amici che potrebbero ospitarmi, ho una madre a 130 km da qui. Ma non è questo il modo giusto, non possiamo abdicare a un diritto garantito dall’art. 34 della Costituzione».

«Siamo stati ricevuti il 6 novembre dal rettore dell’Università Fabrizio Micari. Abbiamo sollevato la questione dell’Hotel Patria – una struttura messa a nuovo dall’Università, dotata di servizio di portineria e 70 posti letto disponibili per gli studenti – ma ci ha detto che manca il certificato di agibilità sismica – racconta Youssef -. Vorremmo che fossero velocizzate le procedure, non si possono aspettare i tempi della burocrazia siciliana e lasciare 70 studenti senza un tetto sopra la testa. Il rettore ci ha promesso che si impegnerà personalmente, ma non basta».

L’appello dei manifestanti

Lo studente lancia un appello: «A tutta la giunta regionale della Sicilia, a tutti i capigruppo parlamentari, anche quelli all’opposizione, chiediamo che stanzino già nella prossima finanziaria un aumento sostanziale all’ente regionale del diritto allo studio: bisogna coprire il 100% degli aventi diritto ai posti letto e alle borse di studio».

Poi Youssef fa una triste constatazione: «Questa dovrebbe essere la normalità in un Paese civile. Il mondo è pieno di disuguaglianze, ma l’università dovrebbe essere una zona franca, uno spazio in cui tutti dovrebbero avere le stesse opportunità. Tutti i giovani dovrebbero essere livellati, ma al rialzo: uno studente non può essere danneggiato in partenza. Questo è un diritto costituzionale e, in Italia, viene costantemente negato».

