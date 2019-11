Apple card è un servizio sessista? Le segnalazioni degli utenti (c’è anche Steve Wozniak)

Diversi utenti Apple hanno accusato la compagnia di sessismo per i limiti di spesa offerta da Apple Card, la carta di credito creata dalla società di cupertino e sviluppata dalla banca d’investimento Goldman Sachs. Secondo le segnalazioni degli utenti i limite di spesa per gli uomini sarebbe più alto rispetto a quello offerto alle donne.

Tra le persone a segnalare questa discrepanza c’è anche Steve Wozniak, cofondatore di Apple, conosciuto come uno dei padri del Pc, ex braccio destro di Steve Jobs. Su Twitter Wozniak ha scritto che lui e sua moglie hanno riscontrato lo stesso fatto.

Nonostante i due abbiano tutto in comune – lo stesso conto bancario, gli stessi asset e le stesse carte di credito con gli stessi limiti di spesa – il limite di spesa concesso a Wozniak da AppleCard è dieci volte quello di sua moglie.

The same thing happened to us. We have no separate bank accounts or credit cards or assets of any kind. We both have the same high limits on our cards, including our AmEx Centurion card. But 10x on the Apple Card.